▲ 石門百年梯田友善耕作，種出越光米等級「嵩之穀粒」。（圖／「出磺口農場」主人陳國志提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區山溪里友善耕作「出磺口農場」主人陳國志，在百年石砌水梯田種植越光米，年自創品牌「嵩之穀粒」，台語諧音「尚介骨力」，意味著友善農夫辛勤耐勞與打拼的精神，並堅持不用化肥、除草劑，希望家鄉長輩能改變，朝向友善耕作方式栽種。

「出磺口農場」主人陳國志，早期是汽車駕駛訓練班教練，因不忍年邁雙親務農辛勞，在不惑之年返鄉從農，跟著耆老學習水稻育苗、插秧、割稻，朝向友善耕作方式栽種。慈心基金會與消費者及其他農場成員，在2019年初組成審查團，到農場實地踏勘，當日在田裡發現了蚯蚓、澤蛙、長腳赤蛙蛙卵及田螺等生物，足見農田生態恢復生機。

「出磺口農場」以種植水稻為主，也有蘿蔔、甘藷及蔬菜，景色優美、環境宜人，2月可以預約到農場拔蘿蔔、4月插秧、7月割稻、9月挖甘藷，團體可以預約生態導覽，或食農教育課程手做米苔目、草仔粿等傳統米食，有趣又好玩！出磺口農場地址：新北市石門區山溪里13鄰九芎林49號，預約聯絡電話：02-2638-1835，0933-935-949。

出磺口農場：https://reurl.cc/MyObX