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仔豬陳屍貢寮福隆沙灘　幸確診未感染非洲豬瘟

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▲ 仔豬陳屍貢寮福隆沙灘 幸確診未感染非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 仔豬陳屍貢寮福隆沙灘，幸確診未感染非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處2日接獲海巡署岸巡隊通報，貢寮區東興宮前方的福隆沙灘有1隻仔豬屍，災害應變中心立即派遣防疫人員趕赴現場，穿著防護裝備處理，動保處解剖檢送家畜衛生試驗所進行檢驗，檢驗結果無非洲豬瘟病毒反應；應變中心於案發後，立刻訪查上游養豬業者，豬隻健康狀況皆良好，後續若查獲棄置行為者，將依動物傳染病防治條例嚴懲棄置行為。

動保處表示， 2日於貢寮福隆沙灘發現仔豬屍體棄置海岸邊，災害應變中心現場拉起封鎖線，並由動保處獸醫師剖檢送驗，檢驗結果無非洲豬瘟病毒反應。災害應變中心案發後，並派員訪查半徑3公里養豬業者，經查2戶養豬豬隻健康狀況尚良好，無感染疾病之虞。

▲ 福隆沙灘驚見死豬屍 新北動保防疫人員帶回檢驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

動保處長陳淵泉強烈呼籲養豬戶，豬場如有豬隻屍體不得丟棄，應連絡化製業者處理，豬隻有任何異狀，立即通報動保處及特約獸醫師到場處理；針對棄置豬屍事件，災害應變中心嚴厲譴責並加強查緝，隨意棄置豬屍將依動物傳染病防治條例第43條第1款處以5萬至100萬元罰鍰。

陳淵泉表示，養豬業者將豬隻屍體隨意棄置是非常自私的行為，為了便宜行事，而不當處理豬屍，會嚴重造成周邊養豬戶及住戶的恐慌，也可能因小失大而毀了整個養豬產業，豬隻死亡應循合法管道處理動物屍體，場內出現豬隻異常死亡情形第一時間也應通報動保處處理。

▲ 福隆沙灘驚見死豬屍 新北動保防疫人員帶回檢驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

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