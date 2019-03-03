北京故宮獲捐4.6億　「百年爛尾樓」延禧宮將轉生外國文物館

▲北京故宮延禧宮「蓋到一半」現況。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在電視劇《延禧宮略》中的「魏瓔珞故居」未來將轉生成為外國文物展廳，黃廷方慈善基金捐贈北京故宮1億元人民幣（約新台幣4.6億），用於延禧宮區域建築的研究性保護和修繕。這棟具有西式洋房外觀的延禧宮區，未來將籌備成為外國文物館，包括西洋精品、鐘錶等都會在此展示。

綜合陸媒報導，延禧宮為內廷東六宮之一，建於明朝永樂十八年（1420年），最早的名稱為「長壽宮」，到了清朝才改名為「延禧宮」，明清兩朝均為妃嬪所居；2018年爆紅的《延禧攻略》中，令妃魏瓔珞住的就是這座宮殿。

▲中國最早的「水族館」延禧宮靈沼軒效果圖。（圖／北京日報）

根據了解，延禧宮之所以被稱為「北京最老爛尾樓」，是由於道光二十五年（1845年）延禧宮起火，燒毀正殿、後殿及東西配殿等建築後，只剩下宮門；直到宣統元年才重建成一座3層樓高的西洋式建築，四周被水道圍繞，因此又被稱為「水殿」，隆裕太后題匾額「靈沼軒」，俗稱「水晶宮」。

不過，宮殿還沒重建完，延禧宮卻因國庫空虛被迫停建，因此呈現「半完工」的「爛尾樓」狀態。1917年張勛復辟時，北部被炸毀，故宮1931年將其改建為文物庫房使用至今。

▲延禧宮現況。（圖／CFP）

目前，故宮收藏1萬多件外國文物，都是海外貿易、商品交流、使節納貢匯集而來，延禧宮西式洋房的外表正好能與西洋文物相互輝映，未來這些外國文物會挪往延禧宮展示，「北京最老爛尾樓」將重生為「外國文物館」。

香港信和集團的黃廷方慈善基金捐贈北京故宮1億元人民幣作為延禧宮修繕經費，2日下午舉行簽約儀式。

故宮博物院院長單霽翔表示，透過此次捐資，故宮珍貴的古建築將得到科學的修繕，中華傳統文化與精湛的古建築修繕技藝，也將在大陸與香港兩地之間交流傳承。

▼簽約儀式。（圖／北京日報）