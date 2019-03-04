推廣植樹綠美化　羅東林區管理處植樹月贈苗

▲羅東林區管理處於2019年植樹月期間，辦理多場次的贈苗活動，讓民眾從居家環境綠化做起，來延伸島嶼生命綠色網絡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為積極推動民眾一起投入植樹綠美化行列，羅東林區管理處於2019年植樹月期間，辦理多場次的贈苗活動，提供如桂花、杜鵑、含笑、茶花等家戶綠美化苗木供索取，讓民眾在居家環境中也種下綠色植栽，傳達樹木森林提供生態系服務的重要性，延伸島嶼綠色生命網絡。

森林和樹木儲存碳有助於緩解周邊地區的氣候變化、樹林環境的城市綠地可讓民眾參與健康的生活方式、樹木可以減少噪音、有助汙染物攔阻等，這些看似無形的生態系服務，都是樹木森林所給予的，也正是面臨環境變遷較劇烈的時代，社會大眾所共同需要的。

羅東林管處長賴錫祿表示，許多毗鄰都會的樹林山區，除了讓民眾休閒運動遊憩外，森林綠地的生態系服務對於都市居民更包括去除空氣汙染物、改善微氣候等，還提供給野生動物的重要棲息覓食環境，大家都可以從居家環境綠化做起，將綠色網絡延伸，讓森林為人們帶來更大的效益。

羅東林管處在植樹月期間配合各項公益活動提供有萬餘株的桂花、杜鵑、含笑等家戶綠美化植栽供民眾索取，民眾可持3張2019年統一發票並自備環保袋兌領苗木，所募集的愛心發票將捐贈給宜蘭縣聯合勸募基金，讓我們綠化家園的同時，也能同時做愛心，照顧弱勢團體。該處並提醒大家，小樹苗需要您細心地照顧，才能持續為地球盡減碳之力。