宜蘭自小客撞路旁貨車　酒駕男見警心虛催油門落跑

▲3日1時許，22歲曾姓駕駛在宜蘭市嵐峰路二段發生酒駕自撞、車身全毀（如圖），見警還逃逸，最後人車被攔下，曾男酒測值達0.36MG／L，警方依涉嫌公共危險、肇事逃逸，將曾男移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭3日凌晨不平靜，除發生一死一傷普通重機左轉與自小客相撞不幸意外，同時段，宜蘭市嵐峰路二段也發生酒駕自撞車身全毀，見警還逃逸事件！22歲曾姓駕駛自撞肇事發出的巨響，被附近正巡邏警員聽到，警員前往查看並追逐曾男最後才在員山鄉將人車攔下，曾男酒測值達0.36MG／L，警方依涉嫌公共危險、肇事逃逸，將曾男移送偵辦。

警方調查，宜蘭警分局進士所所長林佑儒、警員楊文慶3日0至2時巡邏，1時許在宜蘭市進士、嵐峰路口盤查人車時，聽聞嵐峰路二段有怦然巨響，前往查看，發現一輛自小客車撞上路旁貨車，車身全毀，且見警逃逸。

警方沿路尾隨並請求勤務指揮中心協助派員攔截圍捕，最終於員山鄉金山西路160巷28號前將人車其攔停，攔停發現22歲曾姓駕駛渾身是酒味，經實施酒測曾嫌酒測值達0.36MG/L，全案依涉嫌公共危險、肇事逃逸，移送偵辦。

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