【英語多益通】想轉職！　你知道離職信怎麼寫嗎？

文/李海碩

許多人都會考慮在年後轉換跑道,但在準備找新工作前,記得先處理完所有的工作事務,這樣才能優雅轉身!本篇文章將介紹離職時必須了解的重要概念和相關英語句型,並從中介紹一些職場多益字!

漂亮離職很重要,因為許多公司的人資都互相認識,所以他們可能會找推薦人確認求職者資訊,這個動作的英文是reference-checking。而若是針對背景進行完整調查,則稱為formal background checks。了解漂亮離職的重要性後,我們來學習如何寫出一封完整的離職信吧!

1. 怎麼說辭職 How to say it?

辭職的動詞是resign,名詞是resignation。在提出辭職時,最客氣的說法通常都用名詞型而不用動詞型。而動詞可用offer,submit或最正式的tender。

I regretfully tender my resignation effective/ with effect from 1st next month.

(很遺憾地,我將於下個月一日辭職。)

上述例句中的effective/ with effect(有效的)是很重要的字,來自於名詞effect(效果)。如果想要强調辭職從何時開始生效,可用effective或是with effect後方加上from(確切的時間)的說法。

除了日期的說法,也有以下的表現方式(兩週後離職)。若使用動詞型,則可以這樣說:

I will be resigning from my job here at ACME Inc. (公司名稱) two weeks from now (時間).

請記得離職信切忌過長,言簡意賅地把事情說完就是最好的方式,信件的第一句就請完整表明來意並說明計劃離開的時間。

2. 表達你的感激之情 Show your gratitude

江湖在走,名聲要有!雖然離職原因有可能是對原本的東家心生不滿,但請務必記得reference-checking這個事情。有些謹慎的公司甚至會針對離職員工進行exit interview(離職面試),目的是為了了解對方離職原因並進行後續的修正與改善。如果你也遇到這種面試,請務必提出你遇到的問題(problem)與批評(criticism),配上相對應的解決方案(solutions)與建設性的回饋(constructive feedback)。

想要表達你對前東家的感激之情,可以直接把Thank you for做為開頭,後方帶入你想要感謝的事物。

Thank you for all the guidance that you have offered me in previous years.

(感謝您在前幾年給予我的引導。)

更正式地表達:

I would love to offer my sincere/heartfelt gratitude/appreciation for the wonderful working atmosphere in the company.

(我想為了公司中良好的工作氛圍獻上我誠摯的感激。)

例句中的sincere意思為誠摯的。heartfelt則為心有所感的。gratitude從grateful而來,與appreciation相同都表示感激,後方皆用介詞for加上感謝的事物。

3. 離開的原因 Reasons for leaving

表達感激之後,請簡短地說明離開原因,最好是讓對方覺得你有更好的人生規劃,以下舉出一些不傷和氣的說法:

I am going back to school for further studies.

(我想回校進修。)

I need to take care of my family.

(我需要照顧我的家人。)

I am pregnant/sick/having some serious health issues.

(我懷孕/生病/有一些嚴重的健康問題。)

I am looking for a new challenge.

(我在追尋新的挑戰。)

另外,像是工作時間太長(don’t want to work so many hours)、工作難度太高(the task was too difficult)、因為要加班(overtime is required)、因為沒晉升(was not promoted)、管理者很討厭(pesky/annoying supervisor)、或是「媽媽叫我這樣做」(my mom made me),這些原因都會讓你在reference checking時吃大虧。

4. 幫忙交接 Offer to help with transition

最後,請務必在離職信的最後說明自己將會協助交接事宜,讓之後接手的人可以快速上手。工作轉移的英文是transition,而替代人員則用替代(replace)的名詞replacement稱之。以下為協助交接的標準寫法用語:

If there is anything I can help with transition, please don’t hesitate let me know.

(若有任何工作上的交接轉換需要我幫忙,請務必別遲疑讓我知道。)

辭職信的主要步驟就是清楚表達、感謝對方、說明原因,而在信件中運用謙和的語言完整表達自己的意思,則是離職信最重要的關鍵。希望讀者在學會有關離職的英語句型後,都可以優雅轉身!

多益模擬題:

1. The ban on the chemical substance will be ____ from Feb 2nd.

(A) affective

(B) effective

(C) defective

(D) reflective

2. Tim wrote a letter to express his deep _____ for your help.

(A) appreciation

(B) depreciation

(C) depression

(D) ascension

解析:

1.正解為(B)。題意為「對於化學物質的禁令將會於二月二日開始生效。」由於前方已有禁令ban一字,故須選用與禁令相關的搭配字詞,最好的選擇就是(B)的生效。(A)是有情感的、(C)是有瑕疵的、(D)則是反射的或反思的。意思皆不符合。

2.正解為(A)。題意為「Tim寫了一封信來表達對你協助的深深感激。」因為後方是「協助your help」,故應該是要表達(express)感激。(A)為感激,而(B)為貶值、(C)為憂鬱、(D)為升至、爬上,故僅有(A)為正解。

