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【英語多益通】想轉職！　你知道離職信怎麼寫嗎？

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▲▼上班族,領帶,辭職,離職,西裝,上班。（示意圖／pakutaso）

▲ 辭職轉換跑道，優雅轉身至下一站。（示意圖／pakutaso）

文／李海碩

許多人都會考慮在年後轉換跑道，但在準備找新工作前，記得先處理完所有的工作事務，這樣才能優雅轉身！本篇文章將介紹離職時必須了解的重要概念和相關英語句型，並從中介紹一些職場多益字

漂亮離職很重要，因為許多公司的人資都互相認識，所以他們可能會找推薦人確認求職者資訊，這個動作的英文是reference-checking。而若是針對背景進行完整調查，則稱為formal background checks。了解漂亮離職的重要性後，我們來學習如何寫出一封完整的離職信吧！

1. 怎麼說辭職 How to say it?

辭職的動詞是resign，名詞是resignation。在提出辭職時，最客氣的說法通常都用名詞型而不用動詞型。而動詞可用offer，submit或最正式的tender。

I regretfully tender my resignation effective/ with effect from 1st next month.
（很遺憾地，我將於下個月一日辭職。）

上述例句中的effective/ with effect（有效的）是很重要的字，來自於名詞effect（效果）。如果想要强調辭職從何時開始生效，可用effective或是with effect後方加上from（確切的時間）的說法。

除了日期的說法，也有以下的表現方式（兩週後離職）。若使用動詞型，則可以這樣說：

I will be resigning from my job here at ACME Inc.（公司名稱）two weeks from now（時間）.

請記得離職信切忌過長，言簡意賅地把事情說完就是最好的方式，信件的第一句就請完整表明來意並說明計劃離開的時間。

2. 表達你的感激之情 Show your gratitude

江湖在走，名聲要有！雖然離職原因有可能是對原本的東家心生不滿，但請務必記得reference-checking這個事情。有些謹慎的公司甚至會針對離職員工進行exit interview（離職面試），目的是為了了解對方離職原因並進行後續的修正與改善。如果你也遇到這種面試，請務必提出你遇到的問題（problem）與批評（criticism），配上相對應的解決方案（solutions）與建設性的回饋（constructive feedback）。

想要表達你對前東家的感激之情，可以直接把Thank you for做為開頭，後方帶入你想要感謝的事物。

Thank you for all the guidance that you have offered me in previous years.
（感謝您在前幾年給予我的引導。）

更正式地表達：

I would love to offer my sincere/heartfelt gratitude/appreciation for the wonderful working atmosphere in the company.
（我想為了公司中良好的工作氛圍獻上我誠摯的感激。）

例句中的sincere意思為誠摯的。heartfelt則為心有所感的。gratitude從grateful而來，與appreciation相同都表示感激，後方皆用介詞for加上感謝的事物。

3. 離開的原因 Reasons for leaving

表達感激之後，請簡短地說明離開原因，最好是讓對方覺得你有更好的人生規劃，以下舉出一些不傷和氣的說法：

I am going back to school for further studies.
（我想回校進修。）

I need to take care of my family.
（我需要照顧我的家人。）

I am pregnant/sick/having some serious health issues.
（我懷孕／生病／有一些嚴重的健康問題。）

I am looking for a new challenge.
（我在追尋新的挑戰。）

另外，像是工作時間太長（don’t want to work so many hours）、工作難度太高（the task was too difficult）、因為要加班（overtime is required）、因為沒晉升（was not promoted）、管理者很討厭（pesky/annoying supervisor）、或是「媽媽叫我這樣做」（my mom made me），這些原因都會讓你在reference checking時吃大虧。

4. 幫忙交接 Offer to help with transition

最後，請務必在離職信的最後說明自己將會協助交接事宜，讓之後接手的人可以快速上手。工作轉移的英文是transition，而替代人員則用替代（replace）的名詞replacement稱之。以下為協助交接的標準寫法用語：

If there is anything I can help with transition, please don’t hesitate let me know.
（若有任何工作上的交接轉換需要我幫忙，請務必別遲疑讓我知道。）

辭職信的主要步驟就是清楚表達、感謝對方、說明原因，而在信件中運用謙和的語言完整表達自己的意思，則是離職信最重要的關鍵。希望讀者在學會有關離職的英語句型後，都可以優雅轉身！

多益模擬題：

1. The ban on the chemical substance will be ____ from Feb 2nd.
(A) affective
(B) effective
(C) defective
(D) reflective

2. Tim wrote a letter to express his deep _____ for your help.
(A) appreciation
(B) depreciation
(C) depression
(D) ascension

解析：

1.正解為(B)。題意為「對於化學物質的禁令將會於二月二日開始生效。」由於前方已有禁令ban一字，故須選用與禁令相關的搭配字詞，最好的選擇就是(B)的生效。(A)是有情感的、(C)是有瑕疵的、(D)則是反射的或反思的。意思皆不符合。

2.正解為(A)。題意為「Tim寫了一封信來表達對你協助的深深感激。」因為後方是「協助your help」，故應該是要表達（express）感激。(A)為感激，而(B)為貶值、(C)為憂鬱、(D)為升至、爬上，故僅有(A)為正解。

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關鍵字：多益,TOEIC,轉職,離職,英語學習

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