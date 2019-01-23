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鍾欣凌挺大肚攜愛女拍真人實境　女兒有如翻譯機原因曝光

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▲家長希望孩子能夠贏在起跑點！讓孩子提早接觸英文，創造機會與世界接軌。（影／ETToday）

生活中心／台北報導

外語能力好，未來能擁有比他人更多的機會與世界接軌，台灣人熱衷「學英文」，因此家長讓孩子從幼稚園開始上幼兒美語，創造優質的語言環境，一點一滴的累積單字和語感，希望某天能和歐美人士侃侃而談。藝人鍾欣凌結婚近9年、育有兩女，一家四口過的幸福美滿，令人稱羨！她近期受訪分享親子教育趣事，除了直言寶貝女兒有點悶騷之外，也得意自己送大女兒兔寶一生受用的「完美大禮」坦言希望孩子開口烙英文！

全球開始學英文的年齡平均約7歲，近年流行英檢、托福、多益的語文考試，幫助每個階段的學生理解自身的英文程度，從聽說讀寫檢視學習狀況，不過孩子從小培養學英文，過度強烈的考試、死板填鴨式教學策略大大降低他們的學習意願，變得被動而非主動學習。台灣即將實施雙語教育，比起虎媽式的強悍教育，鍾欣凌雖為半調子虎媽，但認為想學好英文，從小慢慢扎根仍舊是必經過程，因此她選擇「tutorJr線上英語課程」，就是不希望給孩子太大壓力，用陪伴和鼓勵的方法來創造小孩對英語的好感度。

▲tutorJr 。（圖／品牌提供）

▲鍾欣凌認為想學好英文，最重要是培養興趣主動學習，從小慢慢扎根是必經過程。

▲tutorJr 。（圖／品牌提供）

▲「tutorJr牛津線上英語課程」針對5～12歲的孩童設計，有趣課程讓小孩目不轉睛。

許多家長外文能力普通，都希望給孩子最好的成年禮，鍾欣凌也不例外，學英文並非為了比較，「我覺得她長大會接觸很多與我們不一樣的世界，我必須為他提前準備好接應的能力。」她認為，線上英文學習平台正是把教室移動到家裡，老師透過視訊和孩子進行即時教學，除了提高互動性，更讓語言融入生活環境，家長還可在旁適時參與，深耕線上教育已經20年的TutorABC，區劃成人與青少兒英語課程，為兔寶選擇的tutorJr是針對5～12歲的孩童設計，課程充滿吸引小孩的特點。

讓小朋友主動愛上英文是一件重要的事！鍾欣凌說，tutorJr英文線上課程豐富，教學不像補習班一樣，排滿測驗與考試，能夠輕鬆引導孩子學習，創造學習之路上的成就感。兔寶進行線上課程時笑聲不斷，鍾欣凌不忘在後方搞笑入境，甚至加入參與和老師比誰的肚子大！一度讓人以為第三胎on the way！她指出，tutorJr教材內容包羅萬象，外籍老師擅長運用有趣教具，例如動畫、卡通等切入學習話題，再利用吸睛的濾鏡效果和小孩互動，營造一個學習與玩樂並存的情境，小朋友自然而然接觸英文，經由聊天慢慢循序漸進，養成記單字的習慣，重要是孩子認為有趣，課堂上，老師也會適時贈予「小星星」給予學習肯定，提高學習過程的成就感，久而久之他們英文能力便能進步神速，更不害怕和外國人對話。

▲tutorJr 。（圖／品牌提供）
 
tutorJr的教師皆經過TESOL與TEFL雙重認證，每一位更是具備豐富的兒童英語教學經驗，使用教材也出自英國牛津大學出版社獨家線上授權，更配有24小時客服，隨時解決課程問題，即便不懂電腦基本設定的家長也不用擔心。鍾欣凌最後還打趣地說道：既然你攏價熬(台語：都這麼厲害)，通通交給你就好啦！看著兔寶與外籍老師有說有笑地一言一語，鍾欣凌真心讚嘆自己，當初的決定沒有錯！這一生受用的禮物-tutorJr牛津線上英語課程。

了解更多:
https://www.tutorjr.com/count.asp?code=IZDeJOHgxH

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關鍵字：tutorJr,英文,英語學習,鍾欣凌

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