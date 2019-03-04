張業遂：國防費連五年增長下降　軍事威脅與國防費無關

▲全國人大會議發言人張業遂。（圖／翻攝自央視）

記者魏有德、陳政錄／北京–台北綜合報導

大陸全國人民大會會前記者會4日舉行，國防預算增長問題一向受到外界高度關注。對於2019年大陸國防預算規劃，發言人張業遂回應，「大陸的國防費連續五年增長降到一位數，佔國內生產總值（GDP）比例約為1.3%」，「一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少」。

張業遂表示，保持國防費的合理適度增長是維護國家安全、適應中國特色軍事變革的需要。「從2016年起，中國的國防費從連續五年兩位數增長降到了一位數，我想這些比例你們都是非常清楚的」。

張業遂以大陸與其他國家軍費佔GDP比重相比較，他提到，「2018年中國的國防費占國內生產總值的比例約為1.3%，而同期一些主要發達國家的國防費占國內生產總值的比例都在2%以上」。

對於外界視「國防費」為一種威脅，張業遂回應，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少。他也澄清，「中國始終堅持走和平發展道路，實行防禦性的國防政策，有限的國防費完全是為了維護國家的主權、安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅」。

