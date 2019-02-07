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平潭首個5G基站開通　率先應用於無人駕駛領域

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▲平潭無人駕駛測試基地,阿波龍無人車。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲無人車「阿波龍」在平潭無人駕駛測試基地行駛。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建平潭近日完成第一個5G基站的測試及驗證，這也是平潭綜合實驗區開通的首個5G基站。中國電信平潭分公司指出，平潭會將5G技術應用在無人駕駛領域，下一步將在無人測試基地架設更多基站，吸引更多無人駕駛車輛生產、配套部件研發、人工智能應用、大數據開發等企業落地。

平潭近年積極發展無人駕駛測試基地，因此5G技術的進入可說是意義重大。據了解，平潭目前已部署14台5G信號收發終端，其中有11台都設在無人駕駛測試基地內，有助「車聯網」的發展。

▲平潭無人駕駛測試基地,阿波龍無人車。（圖／記者蔡紹堅攝）

平潭綜合實驗區智慧島投資發展有限公司相關負責人表示，智能網聯是無人駕駛的核心技術，5G正是為其注入靈魂的新一代通信技術，「具體來說，是通過車與雲互聯、車與路互聯、車與車互聯的方式，實現車輛在5G網絡下的L4級別無人駕駛業務應用。」

隨著第一個5G基站的成立，未來平潭將在無人駕駛測試基地的測試路段架設更多的基站，吸引更多無人駕駛車輛生產、配套部件研發、人工智能應用、大數據開發等企業落地。

▼阿波龍車上的配備以搖桿操作。

▲平潭無人駕駛測試基地,阿波龍無人車。（圖／記者蔡紹堅攝）

平潭的無人駕駛汽車測試基地是福建第一個無人駕駛汽車測試基地，是平潭與百度在人工智能領域第一個合作的項目。基地分為封閉測試區、半封閉測試區和開放道路測試區，路面配有新能源充電樁、高速移動信息通信基站等設施。

為了發展無人駕駛汽車測試，平潭也推出了「無人駕駛汽車道路測試管理辦法」，突破無人駕駛測試車輛界定，可允許無方向盤的機動車輛開展測試，並用安全員代替駕駛員，突破無人駕駛測試車輛操作模式。

平潭是福建對台的特區，也允許台灣法人單位在平潭展開測試，目前台灣企業可以通過合法方式，在平潭無人駕駛測試基地進行相關測試，領取無人駕駛汽車測試牌照。

據了解，平潭也規劃，若測試達到一定程度，將在島內建設是點應用，把全島都規劃為無人駕駛汽車測試示範區，未來甚至可以推展高標準、景區式無人駕駛示範基地，推進上下游產業鏈項目招商。

▲平潭無人駕駛測試基地,阿波龍無人車。（圖／記者蔡紹堅攝）

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