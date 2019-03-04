陸全國人大今舉行預備會議　「按照慣例」記者會將提及軍費議題

▲2018年第十三屆全國人民代表大會一次會議。（圖／路透社）

記者丘秝榕、曾俊豪／北京－台北綜合報導

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長；並舉行新聞發布會，由發言人回應提問。港媒估計，按照歷年紀錄，人大發言人都會被問到有關中國軍費預算、經濟增長率等議題；不過，去年發言人張業遂，卻未有按慣例透露中國軍費增長，只表示，「中國的發展不會對任何國家構成威脅」。

大陸第十三屆全國人大二次會議將於4日上午11時15分舉行新聞發布會，由大會發言人針對大會議程和人大工作相關的問題回答中外記者提問。

▲栗戰書。（圖／翻攝自央視）

此次大陸全國人大會議由人大常務委員長栗戰書主持，將審議政府工作報告，審查2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況、2019年國民經濟和社會發展計畫草案報告、地方預算、《中華人民共和國外商投資法（草案）》、人代常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等。

▲張業遂。（圖／視覺中國）

這場新聞發布會是外界觀察人大的一個重要窗口，大會發言人的產生需要經過法定程序，每年大會開幕前一天，將舉行主席團第一次會議，指定大會發言人。主席團會議結束後，由大會發言人召開新聞發布會，介紹會議議程及有關安排等，並回答記者關心的問題。

2018年大會發言人的張業遂，未有按慣例透露中國軍費增長。他表示，「中國的國防投入水準都低於世界主要國家。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，中國的發展不會對任何國家構成威脅。」

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▲2018年第十三屆全國人民代表大會第一次會議 。（圖／翻攝自新華網）

大陸全國人大新聞發布會制度自1983年開始，在六屆全國人大一次會議召開前，舉行全國人代會歷史上的首次新聞發布會，建立新聞發布會制度，並延續至今。目前，已有8人擔任過全國人代會發言人，分別是曾濤、姚廣、週覺、曾建徽、姜恩柱、李肇星、傅瑩以及張業遂。

張業遂擁有42年外交經驗，是繼曾濤、姚廣、周覺、姜恩柱、李肇星、傅瑩之后，第7位外交部出身的發言人。

目前仍健在的歷任人大會議發言人中，周覺曾透露會場的「小規則」。他說，在點記者提問時，必須考慮陸媒和外媒的平衡﹔在境外的記者中，則是要考慮港澳台記者和外國記者的平衡；在歐美各國記者中，得考慮美國、歐洲、俄羅斯、拉美、亞洲等各大洲間的平衡。

▲2018年3月5日國務院總理李克強餘人大一次會議中發表工作報告。（圖／新華社）

有關新聞發布會前的準備，前人大發言人姜恩柱曾表示，元旦一過就要馬上召開數次座談會，還要聽取中央各個媒體的意見。討論國內以及國際上媒體關心的議題，列出有哪些重點問題和刁難問題，「準備問題的面非常廣，一般有十幾個大類，幾百個問題」，得準備兩、三百個問題「備戰」，並研究怎麼回答。

擔任人大新聞發言人，不僅要有強大的語言駕馭能力，更要對國家的內政外交非常熟悉，除了吳建徽的工作經驗涉及新華社、中宣部、國務院新聞辦公室等「宣傳部門」外，其餘7人履歷均有豐富的外交工作經驗。除了張業遂，就任全國人大新聞發言人前，曾濤、姚廣、周覺都擔任過駐外大使，姜恩柱、傅瑩曾任外交部副部長，李肇星則是擔任過外交部長。