全大陸最快！北京地鐵新機場線列車「白鯨號」首亮相

▲北京新機場線列車亮相。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

記者馬叔安／綜合報導

北京地鐵新機場線列車「白鯨號」首次亮相，成為大陸全國首個設計時速160公里的市域全自動無人駕駛列車，也是大陸最快的地鐵，目前新機場線已實現全面進場施工，3座車站主體結構全部封頂，地上段已實現貫通，鋪軌工作全面展開，按照計劃，將在今年9月份通車。

▲北京新機場線列車具備無人駕駛的條件。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

《北京晚報》指出，新機場線是北京首條區域快速軌道交通線，相比一般地鐵80公里時速，新機場線列車設計速度翻倍至時速160公里，據介紹，從草橋到新機場約40公里的路程，只需要19分鐘，此外，新機場線同時也是繼燕房線後北京第二條全自動駕駛線路，具備無人駕駛的條件。

▲「白鯨號」時速160公里。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

據指出，新機場線列車最大的亮點是旅客車廂分普通車和商務車，還增設了1節行李車，車輛選用最大3300公厘斷面，更加寬敞明亮，車廂也分為3類：考慮人機工程學，普通車設置雙排座椅；商務車設置2+1座椅，確保舒適性；設置行李車，負責行李托運。

▲北京新機場線列車內部。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

據了解新機場線首列電客車在1月16日到達臨時停車場，動車調試項目部完成了接車工作，1月25日在新機場線臨時停車場接觸網熱滑試驗成功，標志著新機場線動車調試進入新的階段，軌道交通新機場線一期工程全線路長41.365公里，高架17.67公里，U形槽和地下23.695公里，本期共設草橋站、磁各莊站和北航站樓站3座車站和磁各莊1座車輛段，新機場線一期工程自北向南依次為草橋站、磁各莊站和北航站樓站，各站均可實現換乘。

▲北京新機場線列車亮相。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

《北京青年報》指出，新機場線列車長22.8米，寬3.3米，採用地鐵8輛編組，今年3月中旬，從北航站開始5公里的樣板段將進行動車調試，10輛列車預計7月到位，有望在9月份與新機場同步開通試運營。