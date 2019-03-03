「我屏東我驕傲！」台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝所有幕後英雄　

▲為期13天的台灣燈會，3月3日晚間圓滿劃下句點，這次共吸引逾1千多萬人次參觀人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會再見！為期13天的台灣燈會，3月3日晚間圓滿劃下句點，加上試營運4天，締造了逾1千多萬人次參觀人潮，縣長潘孟安感謝各界的支持創造許多感動，尤其燈會期間，志工、清潔人員、接駁車司機等所有的幕後英雄，大家一起努力讓國際看見屏東、看見TAIWAN！「我屏東我驕傲！」

潘縣長表示，一年前屏東接下30年來第一次的台灣燈會重擔，就面臨許多的第一次挑戰：第一次在台灣最南端舉辦燈會、第一次在沒有軌道運輸的場地舉辦燈會、第一次在臨海的灣域舉辦燈會等，地理條件嚴竣且資源不足，難度更勝歷屆燈會，「但是，屏東就是要做不一樣的燈會」！

縣府團隊化劣勢為優勢，因地制宜，運用大鵬灣天然的海景及地景，規劃陸域、海域燈區，並破天荒邀請到intel無人機燈光秀到台灣首演，打造陸海空視覺饗宴，真的變成「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。

▲屏東縣府在籌辦台灣燈會時遇到許多困難、挑戰。（圖／記者陳崑福翻攝）

同時邀請藝術家集思廣益，把屏東族群、文化、農業、產業轉化成藝術作品，呈現國際級的藝術品質，台灣燈會還在展出期間，就有三件作品應邀到丹麥哥本哈根展出。

縣府團隊也汲取國際燈節的優點，融入屏東、台灣特有的元素與人情味，首創了行動服務隊，隨時機動穿梭園區服務大眾；近千位清潔人員與環保志工，燈會期間無時不刻巡視園區整潔，提供最舒適的賞燈環境。

連日來，6000位志工總動員投入服務行列，幫忙旅客解決問題；還有規模最大、最繁忙的接駁系統，近千位接駁車運將馬不停蹄接送來自全國各地的遊客，也感謝臺鐵、公路總局協助加開班次疏運；縣府團隊包括同仁、警察、消防、醫療、保全等更是神經緊繃，確保燈會每個環節運作都能順暢。

閉幕典禮上播放燈會全紀錄影片，及向所有燈會幕後英雄致敬，感謝他們辛苦付出，犧牲休假、及與家人相處的時光，成就這一場台灣盛事，不少人都感動得濕潤了眼眶。

▲此次台灣燈會累計吸引千萬人潮。（圖／翻攝自潘孟安臉書）