「284kg巨鱷」困溝渠…橫趴擋住一半道路　網嚇傻：這假的吧！

A wildlife biologist in Georgia recently encountered a "massive" alligator weighing an estimated 700 pounds and measuring 13 feet and 4 inches in length, according to the Georgia Department of Natural Resources.



The large alligator had several old gunshot wounds, Hanson said. pic.twitter.com/10xkkI5hB8 — Angel Lopez (@AngelLo22567355) March 3, 2019

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州的動物保護者近日在一處灌溉渠中，發現一隻身形超過13英尺長、重50石（約284公斤）的超巨鱷魚受困，緊急出動大型機具設備，將鱷魚救出抬離。不過這隻鱷魚實在是大的可怕，就在牠的照片貼出後，許多網友不僅遭受驚嚇，還紛紛直呼「這假的吧！」

根據外媒報導，這隻超巨鱷魚在喬治亞州布萊克希爾湖（Lake Blackshear）附近的溝渠被發現，當時牠正受困在裏頭爬不出來，而且牠的體型比救援人員想像中的「大很多」，所以只能緊急出動大型機具設備來吊掛，才有辦法將這隻巨鱷抬出。

儘管這起救援事件受到喬治亞州自然資源部的讚揚，網路上許多人都不相信巨鱷是真的，並認為這是一張假的照片；因為照片中的鱷魚超大超長，趴著就能把超過一半的道路擋住，而站在牠身後的壯年男子，則是看起來超級相當迷你，很不科學！

該名站在巨鱷身後的男子是一名野生動物學家霍茲（Brent Howze），他表示，很多人都認為這是假的，但他要向大家保證，這絕對是真的！當時的他其實站離鱷魚有一段距離，大家花上好些時間才讓鱷魚從溝裡逃出；而他也要住在湖邊的居民不要擔心，還是能夠安心下水游泳玩樂。