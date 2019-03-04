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LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

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▲LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE月租抵漫遊上網新增「美國」。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MOBILE去年推出業界首創的月租費100%折抵韓國、新加坡和港澳的漫遊上網費後，今天（4日）宣布即日起「美國」也可使用，同時宣布3月份申辦任一資費方案還享點數三倍送，再加碼快閃送限量LINE造型護照套。

根據統計，台灣赴美人數每年成長5～8%，而且台灣旅客赴美免簽政策實施6年以來，人次成長超過60%，因此LINE MOBILE宣布即日起新增月租費折抵美國漫遊上網費優惠，每日新台幣299元，每月至少可折抵1日，月月皆可折抵，等於用戶出國免換卡、免換號也可免費上網吃到飽。

▲LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE資費方案。（圖／LINE MOBILE提供）

LINE MOBILE去年推出月租費100%折抵韓國、新加坡和港澳的漫遊上網費後，短短6個月內，LINE MOBILE有使用國際漫遊的用戶超過一半皆有使用到這個折抵優惠，顯示用戶對於月租折抵的漫遊上網的需求存在。

LINE MOBILE表示，依據用戶使用經驗分析，國人旅遊目的地以韓國、大陸、港澳、日本、新加坡、美國最多，因此看準用戶出國時漫遊上網的需求，LINE MOBILE即日起新增月租費折抵漫遊上網費優惠國「美國」，3月份申辦任一資費方案還享點數三倍送，再加碼快閃送限量LINE造型護照套。

▲LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套。（圖／LINE MOBILE提供）

▲3月7日前加碼快閃申辦499方案，再送LINE造型護照套。（圖／LINE MOBILE提供）
 
優惠開通方式很簡單，只要在出國前用手機輕鬆滑到LINE MOBILE官方帳號開啟漫遊上網服務，就等於同時開啟漫遊上網優惠，操作簡單，方便用戶在LINE MOBILE官方帳號裡就可自行完成。
 
同時，LINE MOBILE宣布，即日起至3月31日，申辦LINE MOBILE任一資費點數三倍送，可享合約期間內每月LINE Points帳單回饋由2%提升至6%，比信用卡回饋還要高，3月7日前加碼快閃申辦499方案，再送LINE造型護照套。

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關鍵字：LINE MOBILE,漫遊上網,美國,護照套

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