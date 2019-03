4人倒戈！參議院獲51票支持「中止緊急狀態」　川普仍可動用否決權

▲參議院民主黨獲多數票支持「反對緊急狀態」議案。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普為了美墨邊境圍牆經費,2月15日宣佈國家進入緊急狀態,26日眾議院表決通過撤銷緊急狀態的議案。議案送交參議院後,也獲4名共和黨議員倒戈支持,目前已確定會通過。雖然外界認為,就算國會通過議案,川普也會動用否決權,但仍可向川普表達強烈譴責。

儘管共和黨在參議院有多數席次優勢,但依舊擋不住國會議員對川普此舉的反對立場,目前確定有4名共和黨議員,包含柯林斯(Susan Collins)、蒂利斯(Thom Tillis)、穆考斯基(Lisa Murkowksi)與保羅(Rand Paul)都已表態,這也使民主黨獲得51票的多數票。民主黨認為,共和黨內應該不只有4名支持這項議案的議員,先前有許多人都擔心這項僅緊急狀態的合憲性,並指出,這樣的作法會替往後的總統開下先例,國會就不再具有監督作用。

This isn’t about support or opposition for the wall. The question before us is this: Do we want the Executive Branch—now or in the future—to hold a power that the Founders deliberately entrusted to Congress? 2/3

共和黨參議員保羅(Rand Paul)在本周末宣佈,將支持中止國家緊急狀態,成為第4位支持議案的共和黨人,他更直言,「我支持川普,但我沒辦法支持宣布緊急狀態、沒辦法支持總統花國會沒同意的錢,儘管我們需要錢來維護邊界安全,但仍不能取消國會的制衡功能。」

Every single Republican I know decried President Obama’s use of executive power to legislate. We were right then. But the only way to be an honest officeholder is to stand up for the same principles no matter who is in power. https://t.co/jegHmfxDK1