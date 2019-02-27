「穩鵬號」海上喋血凶嫌躲船艙　海署特勤預計3天後登船攻堅

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船靠近下救出傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

張君豪／台北報導

台灣東港籍「穩鵬號」鮪釣魚船2月20日在模里西斯印度洋公海發生漁工喋血案，目前已造成2名菲籍漁工死亡多人跳海下落不明，所幸「鴻福88號」、「上豐3號」就近支援，救出兩名傷重船員，其中上豐漁船全滿舵開了500多海浬、25日晚間抵達馬爾地夫阿杜市就醫，漁業署表示菲籍兇手名字「Aurelio」也跟曝光，海巡署則表示，喋血案海巡特勤對攻堅計畫如期進行，將以緝凶扣船返國受審為最終目標。

根據船長陳振茂回報漁業署表示：事發當天2名菲籍船員跑到駕駛艙前求救，他開門讓2人入艙並反鎖，殺紅眼的菲籍漁工Aurelio以殺魚長尖刀刺殺另一名船員，該船員肚破腸流當場慘死。凶手打算破窗闖入駕駛艙攻擊，他和2名漁工奮力用床板力檔兇手，陳姓船長先讓外籍船員先逃生，再逐一找其他船員躲入船艙。過程中曾有1名廚工拿菜刀與凶手搏鬥卻被兇嫌長尖刀刺傷。

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船靠近下救出傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出，根據監控「穩鵬號」的鴻福88號回報：目前Aurelio藏匿「穩鵬號」船艙內但無法從視距範圍看到凶手。海巡署將分派兩批隊員，執行登船緝兇任務。海署指出，目前搭機到馬爾地夫的特勤隊幹員，已租用當地作業的台籍漁船「兆豐277號」馳援穩鵬號，目前預計3月2日深夜到3日凌晨可到出事海域。另外一批搭乘「巡護八號」走海路的特勤隊員預計在3月8日左右會趕抵現場。

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船靠近下救出傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然「鴻福88號」與「上豐3號」已先後救起13人，檢察官仍指示將緝兇扣船將人船押回台灣受審，第一波海巡特勤將在抵達出事海域後，與穩鵬號台籍船長開會，釐清凶嫌特徵、凶器數量、船艙空間分布，掌握穩鵬艦上資訊，幹員後將登船先柔性喊話勸降，若Aurelio不就範，海巡特勤隊已授權可開火動武制伏歹徒、上銬戒護後，再把穩鵬號交給漁業署、該船人員開回台灣，回程穩鵬號船上將有特勤隊員隨船戒護，並與另艘救援的海巡署「巡護八號」會合護航返台。

【其他新聞】

►影／穩鵬號喋血案船員被逼跳海 友船已救4人海巡特勤隊出海搶救

►影／穩鵬號3台籍幹部鎖船艙自保 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人