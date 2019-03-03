　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／特勤心戰喊話5分鐘…血腥漁工「投降上銬」！穩鵬奪回主控權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲穩鵬號現已奪回主控權，後續將與巡護八號會合，駛返台灣。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

東港籍漁船穩鵬號2月20日凌晨發生喋血案，菲律賓籍漁工因衝突持刀刺殺船員，造成2人重傷死亡、多人跳海慘案。海巡署2日晚間指出，特勤人員已於台灣時間晚間22時06分成功制伏該名菲籍漁工，並奪回穩鵬號主控權，後續將押返台灣，全案依殺人罪嫌偵辦。

海巡署表示，特勤人員協同漁業署觀察員共8人，於2月23日自台灣桃園搭機前往斯里蘭卡，並於當地租用東港籍「兆豐277號」漁船轉往案發海域，在歷時7天候終於在2日上午接近穩鵬號。

特勤小組立即與穩鵬船長聯繫，瞭解船舶結構及船上的防衛武器裝備等情事，並於上午8時30分進行第一次的偵查行動，經現場綜合評估及研判當時天候海象（風浪6級），發現全船的欄杆均有電纜通電，且其船上的艙門無法從外部打開（均為內部鎖）；另考量嫌犯習性後，決定施以心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。海巡署應變中心同時也轉達指示，「在海象允許的狀況下，伺機攻堅。」

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船靠近下救出傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船靠近下救出傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船的協助下獲救。（圖／記者張君豪翻攝）

特勤小組再次評估後，決定在晚間20時40時進行第二次偵查，21時15分由柯姓隊員先以心戰喊話，5分鐘後嫌犯以無線電告知「欲投降」，30分鐘後嫌犯自行跳海游向兆豐277號，並由特勤人員將其拉上船、壓制在地，順利逮捕嫌犯。

海巡署表示，特勤人員及漁業署觀察員共同聯手，將嫌犯上手銬安置於前甲板水門空曠處，將實施24小時監管。其次，穩鵬將由原船的陳姓船長駛往臺灣方向，以對開航行方式，與海巡署「巡護八號」會合，預定3月3日（台灣時間）會合後由特勤人員戒護，將嫌犯押解至巡護八號的留置室看管，避免其脫逃或自殘，後續將押返高雄進行偵訊及解送屏東地檢署。

ET快訊
大叔Costco想「搭便車」結帳！高雄妹點頭…結局暖爆網：好
天母7旬珠寶婦「破頭」陳屍家中！女兒偵訊：有陌生人

關鍵字：穩鵬號,漁工,漁船,海巡署,特勤,船長,跳海

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／特勤心戰喊話5分鐘…血腥漁工「投降上銬」！穩鵬奪回主控權

電視冒「仙氣」…網酸「慈孤顯靈」　家電行：電容燒了啦！

快訊／天母珠寶婦「破頭」陳屍家中！涉案女兒偵訊吐露：有陌生人

快訊／人倫悲劇！婦人陳屍家中　親生女遭警帶回偵訊...

快訊／與女友暴吵！新莊衝動男「爬5F雨遮」想跳　腳一滑…跌了

影／跨年夜跳匝道亡！醫院接駁車運將「輕生真相曝光」…女友雨中痛哭

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局：將用空氣槍撲殺

快訊／載妻母返家「高速自撞」！土庫男一家三口重傷　送醫搶救中

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

快訊／特勤心戰喊話5分鐘…血腥漁工「投降上銬」！穩鵬奪回主控權

電視冒「仙氣」…網酸「慈孤顯靈」　家電行：電容燒了啦！

快訊／天母珠寶婦「破頭」陳屍家中！涉案女兒偵訊吐露：有陌生人

快訊／人倫悲劇！婦人陳屍家中　親生女遭警帶回偵訊...

快訊／與女友暴吵！新莊衝動男「爬5F雨遮」想跳　腳一滑…跌了

影／跨年夜跳匝道亡！醫院接駁車運將「輕生真相曝光」…女友雨中痛哭

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局：將用空氣槍撲殺

快訊／載妻母返家「高速自撞」！土庫男一家三口重傷　送醫搶救中

大專足聯／黃聖傑大四喜宰淡江　慶祝致敬迪巴拉、姆巴佩　

梁朝偉留日本玩2個月　劉嘉玲曝老公近況：靠他就慘了

費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

奈及利亞南部「石油管洩漏爆炸」！引發踩踏意外...超過50人失蹤

女神舒子晨大秀「胸狠蠻腰」　FILA街舞大賽嗨翻全場

外套拉鍊一拉「裡面只有胸貼」！　宛宛兒破尺度辣照掀暴動

台灣燈會創千萬人次紀錄！林佳龍力讚史上最成功　「人進來並留下來」

《家國與邊關》短片全大陸電影院播放　解放軍高喊：誓死保衛祖國

想離職卻沒勇氣！你該學著像積木般重新組合現在的自己

想買YSL香水被阻止！老公獻上「名牌正品」她傻眼　網驚：這停產了

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

社會熱門新聞

天母7旬珠寶婦亡！女兒：有陌生..

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩..

血腥漁工投降了！穩鵬奪回主控權

跨年夜跳匝道！接駁車運將輕生真..

台灣燈會破1000萬人次　團隊..

快訊／與女友暴吵！男爬雨遮想跳

婦人陳屍家中　檢警調查生女

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

廚餘棄嬰案　爸驚爆：女兒曾墮胎

比特犬狠咬半小時不鬆口　小黑狗..

顏清標不能站　媽祖「令符一貼」..

永和大廈至少奪4命　住戶爆：每..

毛小孩搭賓利失聯11天　抱狗辯..

星情侶堅不認懷孕　警：採到血跡

更多熱門

相關新聞

內務檢查腳移臉盆！一兵把中尉壓在內務櫃上打

台東一名海巡署東部巡防局第一三總隊台東大武安檢所服役的邵姓一兵被檢查內務時，看到蔡姓中尉用腳踢自己的臉盆，氣到出手將對方壓在衣櫃上打。台東地院依陸海空軍刑法對長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，緩刑3年。

視察東港　蘇揆：船員適用彈性工時

違約交不出新船　慶富賠海巡署16億元

膠筏維修不慎漏油　海巡花2小時清除

「穩鵬號」海上喋血　海署特勤預計3天後登船攻堅

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

「萬年單身女」的25種面相！

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

梗埋好深！《艾蜜麗》結局評價一面倒

孫安佐還原美國事件「被衝康」

強尼戴普提告安柏赫德！求償15億

館長、孫安佐終於見面了！

天母7旬珠寶婦亡！女兒：有陌生人

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

工作10年3萬年終！離職被挖角知原因哭了

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面