快訊／特勤心戰喊話5分鐘…血腥漁工「投降上銬」！穩鵬奪回主控權

▲穩鵬號現已奪回主控權，後續將與巡護八號會合，駛返台灣。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

東港籍漁船穩鵬號2月20日凌晨發生喋血案，菲律賓籍漁工因衝突持刀刺殺船員，造成2人重傷死亡、多人跳海慘案。海巡署2日晚間指出，特勤人員已於台灣時間晚間22時06分成功制伏該名菲籍漁工，並奪回穩鵬號主控權，後續將押返台灣，全案依殺人罪嫌偵辦。

海巡署表示，特勤人員協同漁業署觀察員共8人，於2月23日自台灣桃園搭機前往斯里蘭卡，並於當地租用東港籍「兆豐277號」漁船轉往案發海域，在歷時7天候終於在2日上午接近穩鵬號。

特勤小組立即與穩鵬船長聯繫，瞭解船舶結構及船上的防衛武器裝備等情事，並於上午8時30分進行第一次的偵查行動，經現場綜合評估及研判當時天候海象（風浪6級），發現全船的欄杆均有電纜通電，且其船上的艙門無法從外部打開（均為內部鎖）；另考量嫌犯習性後，決定施以心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。海巡署應變中心同時也轉達指示，「在海象允許的狀況下，伺機攻堅。」

▲穩鵬號受傷船員在臨近台籍漁船的協助下獲救。（圖／記者張君豪翻攝）

特勤小組再次評估後，決定在晚間20時40時進行第二次偵查，21時15分由柯姓隊員先以心戰喊話，5分鐘後嫌犯以無線電告知「欲投降」，30分鐘後嫌犯自行跳海游向兆豐277號，並由特勤人員將其拉上船、壓制在地，順利逮捕嫌犯。



海巡署表示，特勤人員及漁業署觀察員共同聯手，將嫌犯上手銬安置於前甲板水門空曠處，將實施24小時監管。其次，穩鵬將由原船的陳姓船長駛往臺灣方向，以對開航行方式，與海巡署「巡護八號」會合，預定3月3日（台灣時間）會合後由特勤人員戒護，將嫌犯押解至巡護八號的留置室看管，避免其脫逃或自殘，後續將押返高雄進行偵訊及解送屏東地檢署。