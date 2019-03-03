水質優良率改善　潘碧靈：洞庭湖「微笑天使」長江江豚恢復到110頭

▲長江江豚目前僅存的數量「比熊貓還少」。（圖／CFP）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

擁有「微笑天使」美稱的長江江豚，近年來面臨棲息地水環境污染、缺乏食物等威脅，數量逐漸減少。大陸全國政協委員潘碧靈今（3）日在兩會首場委員通道上表示，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，被譽為 「水中大熊貓」的長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

大陸全國政協13屆2次會議今天正式揭開序幕，在會議開始之前，今年兩會的委員通道率先開啟。全國政協委員潘碧靈表示，「習主席視察的時候就看到了江豚騰出水面的場景，這從側面反映出長江流域的水質已經得到了很好的改善。」

▲大陸全國政協委員潘碧靈。（圖／翻攝自中新社）

潘碧靈透露，被譽為 「水中大熊貓」長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

他也提到，江豚過去的種群狀況並不是這樣，這說明母親河病了，病得還不輕，「例如化工圍江、污水下河及濕地萎縮的問題等等，就像剛才提到的洞庭湖，最多的時候6000多平方公里，現在萎縮到2000多平方公里。」

潘碧靈說道，「習近平總書記對此高度重視，作出了不搞大開發的重要指示，中央和沿江的各省認真落實總書記的指示。全國政協去年首次就此召開了專題會，湖南省把湘江的保護和治理作為省一號重點工程，連續6年實施了湘江保護的兩個3年行動計劃，在湘江流域關停了1千多家重金屬企業。」

潘碧靈最後說，由於各級各部門的共同努力，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，去年長江流域斷面的水質優良率達到了87.5%，洞庭湖的總濃度下降了38%。他強調，去年中央環保督察回頭看，又發現了長江保護中存在不少問題，有一些還比較突出，這就說明長江大保護既是一個攻堅戰，也是一個持久戰。

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