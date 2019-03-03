　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

水質優良率改善　潘碧靈：洞庭湖「微笑天使」長江江豚恢復到110頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲長江江豚。（圖／CFP）

▲長江江豚目前僅存的數量「比熊貓還少」。（圖／CFP）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

擁有「微笑天使」美稱的長江江豚，近年來面臨棲息地水環境污染、缺乏食物等威脅，數量逐漸減少。大陸全國政協委員潘碧靈今（3）日在兩會首場委員通道上表示，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，被譽為 「水中大熊貓」的長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

大陸全國政協13屆2次會議今天正式揭開序幕，在會議開始之前，今年兩會的委員通道率先開啟。全國政協委員潘碧靈表示，「習主席視察的時候就看到了江豚騰出水面的場景，這從側面反映出長江流域的水質已經得到了很好的改善。」

▲大陸全國政協委員潘碧靈。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸全國政協委員潘碧靈。（圖／翻攝自中新社）

潘碧靈透露，被譽為 「水中大熊貓」長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

他也提到，江豚過去的種群狀況並不是這樣，這說明母親河病了，病得還不輕，「例如化工圍江、污水下河及濕地萎縮的問題等等，就像剛才提到的洞庭湖，最多的時候6000多平方公里，現在萎縮到2000多平方公里。」

潘碧靈說道，「習近平總書記對此高度重視，作出了不搞大開發的重要指示，中央和沿江的各省認真落實總書記的指示。全國政協去年首次就此召開了專題會，湖南省把湘江的保護和治理作為省一號重點工程，連續6年實施了湘江保護的兩個3年行動計劃，在湘江流域關停了1千多家重金屬企業。」

潘碧靈最後說，由於各級各部門的共同努力，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，去年長江流域斷面的水質優良率達到了87.5%，洞庭湖的總濃度下降了38%。他強調，去年中央環保督察回頭看，又發現了長江保護中存在不少問題，有一些還比較突出，這就說明長江大保護既是一個攻堅戰，也是一個持久戰。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
夜市誤開「章魚燒9萬元」發票！工讀弟急哭…店家跪尋：會給補償
林明禎模特兒親姊顏值爆表！母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,長江江豚,微笑天使,潘碧靈,洞庭湖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2千年「西漢古墓」挖出黃色液體　學者驚嘆：傳說中的仙藥

水質優良率改善　潘碧靈：洞庭湖「微笑天使」長江江豚恢復到110頭

陸5G手機「下半年」將零星上市　下載1G影片只要3秒

汪洋：支持委員對中美經貿發聲「宣示維護國家利益的信心」

華聞快遞／2019年前兩月新三板　累計發行股票融資近320億

政協開幕談港澳　汪洋：鼓勵港澳委員「旗幟鮮明反對港獨」

不斷更新／貫徹一國兩制！　汪洋：旗幟鮮明反對港獨

汪洋提2019「六大主要任務」：全面建成小康社會

影／汪洋談2018兩岸關係：加強台灣黨派聯繫

影／政協涉台88字！汪洋：全面貫徹「一國兩制」、堅決反對台獨

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

2千年「西漢古墓」挖出黃色液體　學者驚嘆：傳說中的仙藥

水質優良率改善　潘碧靈：洞庭湖「微笑天使」長江江豚恢復到110頭

陸5G手機「下半年」將零星上市　下載1G影片只要3秒

汪洋：支持委員對中美經貿發聲「宣示維護國家利益的信心」

華聞快遞／2019年前兩月新三板　累計發行股票融資近320億

政協開幕談港澳　汪洋：鼓勵港澳委員「旗幟鮮明反對港獨」

不斷更新／貫徹一國兩制！　汪洋：旗幟鮮明反對港獨

汪洋提2019「六大主要任務」：全面建成小康社會

影／汪洋談2018兩岸關係：加強台灣黨派聯繫

影／政協涉台88字！汪洋：全面貫徹「一國兩制」、堅決反對台獨

黑米和黑糯米差不一樣　教你3種分辨方式...做紫米飯的是它啦！

入伍前最後來台！　珉豪看應援哽咽⋯連喊三次「一定要再見面」

惱人瀏海過渡期靠4方法解決　學Angelababy、IU整理超簡單

企排挑戰賽／把握先發撐起副位　黃瀞萱和學姊奪冠超開心

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

夜市誤開「章魚燒1份9萬元」發票！工讀弟急哭…店家發文跪尋：拜託了

SBL／找到老將使用說明書　許晉哲「配組」調配領勝

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

漢來海港自助餐有史以來第一次　3月起當日壽星平日享6折

「同婚專法」本周二逕付二讀　綠要速戰速決、藍持開放態度

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

大陸熱門新聞

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

男友狠甩！陸「最美女胖子」減肥..

籃球少年器官遺愛　受贈者組隊代..

美孕婦租屋「不出門」牆滲酸臭尿..

汪洋：貫徹一國兩制、堅決反對台..

地鐵火車便當！男抱小女友狂頂2..

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

河南4名摸金校尉盜挖「4噸古錢..

寄「掃把」給蘇貞昌失敗原因曝光

北京故宮獲捐4.6億重修延禧宮

洛陽古墓挖出西漢「仙藥」

30歲OL猛烈一咳　肋骨直接斷..

美賣淫集團逼陸女年接1500客

更多熱門

相關新聞

陸推5G手機　下半年零星上市

第五代行動通信技術（5G）即將商轉，華為、英特爾、三星、聯發科等持續布局搶攻市占。大陸全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇今（3）日在大陸兩會首場委員通道上表示，今年下半年5G手機將零星上市，下載一部1G的高畫質影片僅需3秒，明年兩會的這個時候會大規模上市。

汪洋：支持委員對中美經貿摩擦發聲

不斷更新／汪洋旗幟鮮明反對港獨

政協開幕談港澳　汪洋：旗幟鮮明反港獨

汪洋點出政協2019年主要任務

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六福村逃出那6隻造成的

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒鼻酸

瑜珈女倒立失敗　狗狗看到超興奮

收假變天全台有雨　周三起「連下7天」

過世爸看孫女：妳有沒有看到我牙齒？　女兒狂哭

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

路人合照Selina　當張軒睿面：他是誰

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

劉品言穿小背心運動　掉出傲人E奶

天菜女神！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球

未來婆婆逼月繳4萬孝親費！孕婦嗆聲被讚爆

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

吳宗憲回應慣老闆　喊話華航機長

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面