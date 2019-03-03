自傳和讀書計畫怎麼準備？清大校長教考生先找出專長再寫

▲清大校長賀陳弘寫了一封信教考生們，如何準備個人申請資料中的自傳及讀書計畫。（圖／翻攝清大網站、清大臉書）

生活中心／綜合報導

學測成績上星期公布，考生開始著手寫個人申請資料，包括了自傳和讀書計畫，清大校長同時也是招聯會召集人賀陳弘，在招生專區網站公布一封給考生的公開信，希望考生先了解自己在高中階段的學習歷程和特質，找出自己的專長，陳述如何培養和發展這項專長等，採用「引導式」，讓審查委員能更直接了解考生。

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▲學測結束後，個人資料準備要注意的幾個要點，賀陳弘建議考生先找出自己的專長。（圖／記者李毓康攝）

賀陳弘提到以清華來看，審查委員具備專業書面審查經驗，考生不需要提供長篇大論，更不需要華麗文藻或包裝排版，請考生以自己的想法，依字數限制回答三題引導式自傳問題，與一題引導式讀書計畫問題。其中引導式自傳有3大重點，如下：

1、對您而言，什麼是有意義的？為什麼？（以200字至300字為限）

2、您最專長的能力是甚麼？您是如何培養及發展這項能力呢？（以200字至300字為限）

3、請分享一個您曾正面影響他人、解決衝突或對團體有貢獻的活動或經驗。（以200字至300字為限）

針對引導式讀書計畫，賀陳弘再以清大舉例，他說，若考生進入清華就讀，想更深入瞭解大學裡的專業知識或進行跨領域學習時，您將如何尋找清華校內外資源完成目標呢？（以800字至1000字為限）

賀陳弘給考生的一封信全文如下：

同學們大家好！

我是清華大學校長賀陳弘，在您準備個人申請書面審查資料時寫這封信，向您說明清華這十多年來在選才、育才的努力，以及清華所期待的人才能力與特質。

大學必須為「未來」培養人才，但未來產業環境快速變化，人生全靠單一專長已漸漸不能滿足未來所需要的人才，所以大學必須發展不同的養成過程，協助學生發展學習新事物的能力；同時，大學必須增加學生來源的多元化，擴大學生的視野，才能激發學生多面向解決問題的能力。

高中升大學是一個重要的里程碑，清華如何選才、育才更是許多家長與學生共同關心的課題。清華大學在高中生進入大學的各種選才方式，做了許多創新和努力－－從十多年前平衡城鄉的「繁星計畫」，到後來扶助弱勢學生的「旭日計畫」，一直到最近的特殊選才「拾穗計畫」，增加清華校園中多元背景的學生；我們更致力發展跨領域學習，有將近四分之一的清華畢業生擁有雙專長，為全國之冠，學生可依照自己的興趣和專長，進行跨領域學習，例如「中文跨法律」、「電機跨音樂」、「生物科技跨創新創業」等各種組合。最近的清華「實驗教育方案」中，除了校訂必修學分（至多30學分），學生可以自己規劃近100個學分，自己選擇指導老師，量身打造自己的畢業學程，且不侷限於清華校內既有的學系（班）的課程。

這些努力是希望創造學生最大學習的可能性與自由度，才能保證台灣未來的人才競爭的規格，不會落在世界的後面。我們期待透過以下的「引導式自傳和讀書計畫」瞭解您在高中階段的學習歷程與學習特質，協助我們找到學習動機強烈、願意尋求多方面學習的學生，我們也保證清華有豐富的學習機會和彈性的學習機制，讓您完成跨領域學習，不負您未來30年、40年人生生涯所需。

清華審查委員具備專業書面審查經驗，您不需要提供長篇大論，更不需要華麗文藻或包裝排版，請您以自己的想法，依字數限制回答以下三題引導式自傳問題，與一題引導式讀書計畫問題。期待今年九月，我們在清華園相見。

國立清華大學校長 賀陳弘