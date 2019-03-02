只有4站有！桃捷首創「LED立體列車」票卡　限量3500個今開賣

▲桃園捷運公司推兩週年LED立體列車造型票卡。（圖／桃捷提供）

記者曹悅華／台北報導

桃園機場捷運2歲了！為慶祝兩週年，桃園捷運公司推出限定票卡，首創LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，製作成超卡哇依的鑰匙圈，特別的是，列車車頭燈只要儲值、感應票閘門就會發光，只有4個站有，限量3500個，今（2）日正式開賣！

桃捷公司指出，兩週年LED立體列車造型票卡，2日起於桃捷限定車站（A1台北車站、A8長庚醫院、A12機場第一航廈、A18高鐵桃園站、蝦皮商城同步開賣，此次和一卡通票證公司合作，首創LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，製作成超卡哇依的鑰匙圈。

請繼續往下閱讀...

▲僅有4站和蝦皮賣場可以買到限定票卡。（圖／記者李毓康攝）

桃捷宣稱，這個全台首創立體列車造型票卡超吸睛，包材則以主題「迎春」作為設計發想，以清新風格手繪出桃園國際機場、桃園國際棒球場、青塘園等機捷沿線景點，象徵桃園機場捷運帶著旅客飛往世界、加油喝采、漫步野餐，希望旅客從春天開始，一年四季都能享受搭乘機捷帶來的美好。

此次限定票卡限量3500個，每個售價400元，造型討喜還兼具實用性和紀念性，送禮自用兩相宜，透過多元通路讓旅客購買方便，國內、外旅客都可以典藏。