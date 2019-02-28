　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

狠男性侵殺害8歲女童判無期！獄中遭囚犯私刑打死　女遺體消失22年再成謎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼監獄。（圖／免費圖庫pxhere）

▲許多囚犯進到監獄後被獄友暴力傷害，甚至導致死亡。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

美國59歲男子帕瑪（Anthony Palma）因為涉嫌性侵並殺害一名8歲女童被法院判處無期徒刑，隨即進入俄克拉荷馬州立監獄牢房服刑。由於女童的遺體至今仍為被發現，警方正要繼續訊問之際，帕瑪卻被同牢房的35歲囚犯皮拉多（Raymond Pillado）用鈍器打死，搜查線索瞬間中斷。

根據福斯新聞（FOX NEWS）報導，1997年5月13日，當時年僅8歲的女童哈特菲爾德（Kirsten Hatfield）在家中被綁架，並且遭到性侵、殺害，遺體至今仍未尋獲。當時警方鎖定帕瑪涉有重嫌，但沒有證據能夠證明。一直到2015年，警方在女童臥室窗戶上的血跡和棄置在後院的內衣褲採集到帕瑪的DNA，才正式將他逮捕入獄，最後帕瑪以綁架、性侵、謀殺等罪嫌成立遭判無期徒刑。

▲▼59歲男子帕瑪（Anthony Palma）涉嫌性侵殺害8歲女童，日前遭到同牢房囚犯打死。（圖／達志影像／美聯社）

▲59歲男子帕瑪涉嫌性侵殺害8歲女童，日前遭到同牢房囚犯打死。（圖／達志影像／美聯社）

由於女童遺體下落不明，警方預定今年要再次訊問帕瑪，不料帕瑪卻被同牢房裡也被判處無期徒刑的囚犯皮拉多以銳器攻擊，並勒脖窒息致死。警方調查皮拉多犯案動機，初步研判是因為對帕瑪虐童性侵行為的憤怒而痛下殺手，然而兇嫌死亡後，至今消失22年的女童遺體下落又再度陷入迷霧之中

負責女童命案的米德韋斯特城（Midwest City）警局局長克拉布（Brandon Clabes）表示，我們不會就此結案，在帶回女童遺體前不會結束搜查行動，儘管嫌犯在這種情況下喪生，還是希望能夠有更多線索來協助警方搜尋。

ET快訊
快訊／三重重新橋「12機車追撞」！5人送醫一度回堵　騎士骨折
快訊／他終結11槓！「5.21億威力彩」一注獨得　獎落台中市
派對緊貼高中妹聊天「竟是姪女」秒軟　結局超展開：好多兄弟
站壁到腿軟！賣淫越南正妹離台前2天下殺8折拚現金

關鍵字：北美要聞,囚犯,性侵,女童

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普暗示美國調解印巴衝突有成果　巴國總理同意釋放印度空軍飛官

畫面曝光！131輛車「失速變廢鐵」　女駕駛報案嚇壞狂叫：救我

她分手後見前任媽穿「眼熟床戰袍」　作噁Po文嗆：真的很噁心！

狠男性侵殺害8歲女童判無期！獄中遭囚犯私刑打死　女遺體消失22年再成謎

美國設平壤聯絡處？川普笑著逼他答　金正恩勉強開口：可歡迎

快訊／承諾「明天釋放印度飛官」！　巴基斯坦總理：以示和平立場

印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

金正恩返程見習近平！　陸慷：朝鮮問題沒那麼容易解決

川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過去都有意義」

更新／川普空中熱線文在寅　共享越南「川金二會」結果

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

川普暗示美國調解印巴衝突有成果　巴國總理同意釋放印度空軍飛官

畫面曝光！131輛車「失速變廢鐵」　女駕駛報案嚇壞狂叫：救我

她分手後見前任媽穿「眼熟床戰袍」　作噁Po文嗆：真的很噁心！

狠男性侵殺害8歲女童判無期！獄中遭囚犯私刑打死　女遺體消失22年再成謎

美國設平壤聯絡處？川普笑著逼他答　金正恩勉強開口：可歡迎

快訊／承諾「明天釋放印度飛官」！　巴基斯坦總理：以示和平立場

印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

金正恩返程見習近平！　陸慷：朝鮮問題沒那麼容易解決

川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過去都有意義」

更新／川普空中熱線文在寅　共享越南「川金二會」結果

百億推案浪潮席捲全台　政策友善建商遍地開花！

美國總統川普見證！越捷航空向波音再買百架飛機　大手筆出價逾3900億元

曾之喬解放清涼比基尼照！　躺泳池邊「仰拍整片美胸」辣爆

逆向三寶嚇到犁田「送頭」！大貨車極限自救一秒hold住　保住2個家庭

川普暗示美國調解印巴衝突有成果　巴國總理同意釋放印度空軍飛官

補鈣不只防骨鬆！營養師曝「想減肥、降血脂」要補好補滿！

快訊／三重重新橋「12機車追撞」！5人送醫一度回堵　騎士骨折

畫面曝光！131輛車「失速變廢鐵」　女駕駛報案嚇壞狂叫：救我

一日雙城／柯文哲到高雄了！鄉親暴動塞滿休息站迎接阿北

遭毀謗「在女廁霸凌同學、逼別人喝尿」　《一吻定情》林允告網友勝訴！　

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

國際熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開..

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商..

印度擊落巴國F16　雙方1天3..

名醫擠爆巨大粉瘤　大量膿汁噴射

大叔遭綁架餵壯陽藥逼「男男激戰..

女鋼琴家愛健身　體脂12%超火..

辣熟女新婚2週！半裸交纏小鮮肉..

更／川普空中熱線文在寅　分享峰..

寶寶搭飛機　暖媽先送200份禮..

木椅捅下體、燒體毛　少女遭8人..

恐遭「百名男子」性侵過　10歲..

川金二會生變　白宮證實未達成協..

QS世界大學學科50強　台大1..

獻花金正恩　越南19歲女大生神..

更多熱門

相關新聞

川金二會落幕　王毅會北韓副外相

川金二會今（28）日落幕，雙方雖然沒有達成任何協議，但強調在去核議題上會持續對話。大陸外交部發言人陸慷今天下午證實，北韓外務省副相李吉成今天訪問中國大陸，雙方將就兩國關係和共同關心的問題交換意見。

金正恩「可歡迎」美設平壤聯絡處

崔天凱：陸改革恐需5至10年

陸慷：朝鮮問題沒那麼容易解決

川金二會破局　青瓦台：遺憾但仍展望未來

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

送小孩校門口驚見「國際級男神」

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

毛小孩狗籠大便　店員揮掌摔死

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面