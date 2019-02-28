狠男性侵殺害8歲女童判無期！獄中遭囚犯私刑打死　女遺體消失22年再成謎

▲許多囚犯進到監獄後被獄友暴力傷害，甚至導致死亡。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

美國59歲男子帕瑪（Anthony Palma）因為涉嫌性侵並殺害一名8歲女童被法院判處無期徒刑，隨即進入俄克拉荷馬州立監獄牢房服刑。由於女童的遺體至今仍為被發現，警方正要繼續訊問之際，帕瑪卻被同牢房的35歲囚犯皮拉多（Raymond Pillado）用鈍器打死，搜查線索瞬間中斷。

根據福斯新聞（FOX NEWS）報導，1997年5月13日，當時年僅8歲的女童哈特菲爾德（Kirsten Hatfield）在家中被綁架，並且遭到性侵、殺害，遺體至今仍未尋獲。當時警方鎖定帕瑪涉有重嫌，但沒有證據能夠證明。一直到2015年，警方在女童臥室窗戶上的血跡和棄置在後院的內衣褲採集到帕瑪的DNA，才正式將他逮捕入獄，最後帕瑪以綁架、性侵、謀殺等罪嫌成立遭判無期徒刑。

▲59歲男子帕瑪涉嫌性侵殺害8歲女童，日前遭到同牢房囚犯打死。（圖／達志影像／美聯社）

由於女童遺體下落不明，警方預定今年要再次訊問帕瑪，不料帕瑪卻被同牢房裡也被判處無期徒刑的囚犯皮拉多以銳器攻擊，並勒脖窒息致死。警方調查皮拉多犯案動機，初步研判是因為對帕瑪虐童性侵行為的憤怒而痛下殺手，然而兇嫌死亡後，至今消失22年的女童遺體下落又再度陷入迷霧之中

負責女童命案的米德韋斯特城（Midwest City）警局局長克拉布（Brandon Clabes）表示，我們不會就此結案，在帶回女童遺體前不會結束搜查行動，儘管嫌犯在這種情況下喪生，還是希望能夠有更多線索來協助警方搜尋。