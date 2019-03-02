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國人很愛買儲蓄險　解約金高糾紛多訴訟也常吃敗仗

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銀行、存款、儲蓄、投資、理財（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾務必了解官方沒有核准一張稱為「儲蓄險」的保單，只是一種行銷比喻話術。（圖／記者黃克翔攝）

記者李蕙璇／台北報導

許多民眾一聽到「儲蓄險」就以為跟在銀行、郵局存款相同，想提錢就可隨時領回。其實不然，儲蓄險提前解約就得扣一筆違約金。如果遇到財務困難無法持續繳交保費，就可能會像許多保戶般，儲蓄險愈存愈薄。而這類糾紛頻傳，保戶多因自己沒有看清楚條款，申訴、告上法院也只能吞苦吃敗仗。

來自台中當牙醫的保戶詢問ETtoday記者，他在一、二年內簽名買了20多張高額保費保單，年繳40、50萬到數百萬元都有，累積起來也繳了1千多萬元。只是後來實在沒有辦法年年繳這麼多保費，以為買的是「儲蓄」保險，就跟保險業務員說想解約，結果才知根本沒有辦法拿回已繳的全部1千多萬元，氣得他向金融消費評議中心申訴無功而返，只能改走法院訴訟求助法官。

記者細看這位保戶的保單，名稱多是「利率變動型壽險」，細閱保單條款，從頭到尾也沒有用「儲蓄」二個字。

保戶跟記者說，當時聽保險業務員推銷說買這個保險的利息，比放在銀行郵局還高，就把原來放在銀行的定存解約，改買「利率變動型壽險」。那時都沒有聽到業務員提醒說，買這個保險有綁約期，提前解約得付違約金。後來實在是買了太多張，搞到自己無力繳費，只能聽保險公司建議辦理解約、減額，保費也沒拿回多少。

▼金管會提醒民眾儲蓄險非定存。（示意圖／記者張一中攝）▲金管會提醒民眾儲蓄險非定存（示意圖／記者張一中攝）

記者訪查許多民眾，很多人說常看到網站廣告「買儲蓄險找XX人壽」，都聽過儲蓄險，甚至還有買。但當記者問說「保單有寫儲蓄險嗎？」民眾多是答說「不知道，沒有細看保單」。記者則查詢保險局核准的保單，並無「儲蓄險」名稱。

保險局官員表示，已經多次提醒保險公司不能用「儲蓄」來宣傳保單，僅能說是一種「帳戶累積保單價值」的保險商品，而且就像「買手機綁約」提前解約會扣違約金一樣，保戶滿期前想拿回保費，會依保單條款約定被扣解約金，當作支付保險公司一些行政等經營成本費用，民眾務必要多加了解，也會督促保險公司改善。

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關鍵字：儲蓄險,利率變動型,壽險,解約金,糾紛,法院,金融消費評議中心,保險局,保單,帳戶,累積價值

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