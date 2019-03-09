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保險界開出超過2萬內外勤職缺　插旗台大校園PK科技界搶才作戰　　

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2017年台大校園徵才。（圖／記者周康玉攝）

▲各大企業皆視台大校園徵才為搶人一級戰區。（圖／記者周康玉攝）

記者李蕙璇／台北報導

今天在台大登場的校園徵才活動，繼新光、國泰、台灣等人壽與產險公司釋出內外勤職缺，南山人壽也宣布廣徵逾6,500人，總計保險圈開出超過2萬名缺額。

新光人壽：3260位內外勤

開出缺額有內勤260名額，起薪35,000~ 45,000起不等，特定職位需要醫師、護理師、職業安全、衛生管理師、核保與理賠人員相關證照。外勤3000多個缺額，分為一般業務員，提供晉升至特定職等給予不同保障薪資。還有一項「漾培育青年主管計劃」人員，提供2年財務補助每月22,000元，佣金及獎金另計。

此外，新光金控相關子公司也開出外勤（財補措施與新壽相同）、內勤近500個職缺（起薪35,000~60,000元起），包括超過100位數位金融資訊及行銷人才，以及培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則有各類專業職缺，起薪35,000~60,000起不等，儲備幹部年薪上看百萬。

台灣人壽：1800位業務員

今年積極招募1800位業務人力啟動「TOP A新人專案計劃」則提供包括長達12個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金新台幣2.5萬元；專案期間享有團體險保額100萬元、團體業外醫療險限額6萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅。

國泰人壽、國泰世紀產險

包含人壽、產險等國泰金控集團各個子公司，預寄招募數位、科技等缺額，還加碼提供財務精算、客戶顧問、管理企劃等，將在校園當中網羅約5,000名新鮮人。

南山人壽：逾6,500名內外勤

招募內外勤逾6,500名人力，專業範圍包括投資、精算、理賠、核保、數據分析、程式設計等內勤菁英以及業務新秀。

內勤職缺六大類別包括投資、商品精算、金融暨法人機構通路、業務通路、客戶服務、程式設計等相關，預計招募人數逾500人，並將增員6,000名業務員的「優質人才培訓計劃」，透過為期1年超過200多個小時系統化專業養成訓練，獎金方案一年最高可達30萬元，再加上銷售業務獎金，幫助人才首年度收入突破百萬。

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