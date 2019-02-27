沙國所有學校「將開漢語課」　盼打開中沙經貿往來大門

▲沙烏地阿拉伯要將漢語列入各學校課程。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），希望兩國加強發展戰略對接，深化利益融合。據外媒報導，穆罕默德結束訪北京的行程後，沙國和阿聯決定要將漢語列入學校教育課程，希望讓人民掌握全球第二多人使用的語言。沙國媒體認為，此舉旨在落實王儲的訪華成果，使沙中關係更加牢固。

▲習近平22日在北京人民大會堂會見穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／翻攝自《央視新聞》）

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德近日率團訪問北京後，沙國王同意將漢語列入沙烏地阿拉伯各學校和高等學府的教育課程，以加強與中國大陸的雙邊關係與合作，以及深化兩國在各個層面的戰略夥伴關係。

報導提到，在沙烏地阿拉伯各學校和大學教授漢語，將使沙國學生有機會接觸多元文化；此外，教授漢語此舉也有助於實現沙國「2030願景」中有關教育領域的全國性目標。

沙烏地阿拉伯各個學校中，目前設置的外語課程其實非常有限，在大學之前的教育階段中，沙國的外語課程除了英語，沒有其他語種。

馬來西亞《星洲日報》上周報導指出，阿聯將從今年起，在境內100所學校開辦漢語班，從小學一年級起教授漢語，直到第12級學級。據悉，阿聯此舉是為了促進經貿及與世界接軌，讓阿聯下一代掌握全球第二多人使用的語言，打開與數十億人經貿往來、文化交流的大門。

阿聯駐馬來西亞大使卡立甘寧日前接受《星洲日報》採訪時說，這是該國今年最重要的新教育政策，負責在100所學校里教授漢語的師資，將會是合格的漢語教師，其中以中國大陸漢語教師為主。

沙烏地阿拉伯通訊社（SPA）表示，目前計劃先培訓漢語教師並準備相關教材，將漢語作為高中第二外語課程，預計未來學習規模還將擴大。據悉，沙國教育部正在準備派首批教師赴中國大陸學習漢語，並掌握漢語教學方法，為接下來的相關漢語課程政策做準備。

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