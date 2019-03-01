變態男持刀逼她幫手淫　正妹憑感覺控遭「指侵」法官改判猥褻

▲一名正妹被持刀逼迫打手槍，並指控對方指侵但法官不予採信。（示意圖／達志影像）



突發中心／新北報導

新北市蘆洲區李姓慣竊，犯下多起性侵、竊盜案件。他2017年間，在微風運河停車場流動廁所內，持刀逼迫正妹為他手淫，事後正妹聲稱遭到李男二度指姦，但法官認為正妹僅憑「感覺」指控，並非親眼目擊，改判加重強制猥褻罪。此外李男也曾在女性機車掛上沾滿精液的女用內褲，留下「我要瘋狂的猛幹你小XX」的紙條。還侵入女子住處，以美工刀割開布偶熊的胯下、留下精液，高等法院審理後判刑5年10月。可上訴。

判決指出，53歲李姓男子，2017年2月晚間11時許，在二重疏洪道微風運河停車場旁的河堤旁釣魚，一名24歲正妹獨自走進停車場旁的流動廁所，李男見有機可乘，竟在外等候欲隨機性侵，一見正妹出來，即持刀架住正妹想硬上，正妹苦求，李男改指侵並要正妹幫他「打手槍」，直至射精才離去。

正妹事後用隨身的手機布擦拭精液後報警處理，一開始稱自己被指侵兩次，偵訊時又改口說只有一次，且「沒有插的很深」。警方第一時間未找到李男，直到 2017年10月間，因涉及潛入住宅行竊現金4000元，被檢警鎖定後，採集現場遺留DNA比對，除發現李男除涉及4起竊盜案，也是微風運河流動廁所性侵案的嫌犯。另外也比對出他在2013年4月間，在蘆洲某女子的機車上，掛上1條沾滿精液的女用內褲，並留紙張書寫：「我要瘋狂的猛幹你的小XX」、「不停地抽插你的小XX」等噁心恐嚇紙條。

此外，檢警也比對出2002年間，蘆洲某件侵入住宅竊案也是李男所犯，他當時竊得鑽戒、金項鍊等財物，還把女屋主的內褲套在熊布偶上，再用美工刀割開布偶胯下，內射在布偶中。但因本案已過追訴時效，檢方針對他所犯4起竊案與性侵、恐嚇等案，提起公訴。

一審將李男判刑5年10月，另外再判5月得易科罰金。案經上訴，二審高等法院審理時，李男坦承不諱，並表示「很久沒有性行為了，看到正妹走進廁所就忍不住」；另外他主張在流動廁所中，僅有請正妹幫忙「打手槍」，沒有指侵。

高院調查後，認為正妹對於指侵次數指控前後不一。而且僅憑感覺指出李男有指侵，依「罪疑有利於被告」原則，僅能認定李男有摸她下體的強制猥褻行為，這部分僅構成「加重強制猥褻罪」。再考量他曾有多次前科，猶未悔改又再犯案，造成被害人身心受創，也未賠償被害人，因此高院駁回上訴，仍將他判刑5年10月，加重強制猥褻罪部分仍可上訴；另外掛內褲的恐嚇罪行也判刑5月，得易科罰金15萬元，這部分與竊盜罪部分先行定讞。

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