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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【釋字775】累犯「不分情節一律加重部分」違憲

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▲▼大法官，司法院大法官。（圖／司法院）

▲大法官釋字第775號解釋，宣告刑法第47條第1項累犯的規定中，不分情節，一律加重二分之一的規定違憲。（圖／司法院）

司法院大法官於2月22日公布了釋字第775號解釋，本號解釋是在處理刑法第47條、第48條「累犯」規定的合憲性，就讓我們來看看大法官說了什麼！

首先，針對刑法第47條第1項：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」這個部分，大法官分成幾點說明：

1.累犯規定不違反一行為不二罰原則

說明會時，就曾針對處罰累犯有沒有違反「一行為不二罰」原則進行討論，而在釋字中認為這樣的規定並不違反。

大法官看了過去的立法、修法理由，認為立法者之所以要處罰累犯，理由在於行為人在被關出來後，理論上應該有警惕作用，不再觸犯有期徒刑以上之罪。但行為人卻故意再犯，可見行為人有特別惡性、前罪之徒刑執行無成效，或其對於刑罰之反應力顯然薄弱，故認為有必要加重後罪本刑至二分之一處罰。從這樣的架構來看，刑法第47條第1項加重處罰的是後罪行為，而不是前罪行為，當然就不會違反一行為不二罰原則。

2.「不分情節一律加重」部分違憲

針對「不分情節一律加重最低本刑」的部分，因實務上有期徒刑加重是以「月」為計算單位，如果犯的是最低本刑6個月有期徒刑的罪，累犯加重後的最低本刑為7個月有期徒刑。如果本來法院認為諭知6月有期徒刑得易科罰金或易服社會勞動，就有矯正效果或足以維持法律秩序，但因未累犯加重最低本刑之結果，法院仍必須宣告7個月以上有期徒刑，而不能易科罰金或易服社會勞動。因此，這種不分情節一律加重最低本刑的做法，在不符刑法第59條所定要件之情形下，可能導致行為人受的刑罰超過應負擔的罪責，對人民的人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。

因此大法官宣告違憲，應該在兩年內完成修法，且為了避免發生上述罪刑不相當之情形，在修正之前，法院應該依解釋意旨，個案裁量是否加重最低本刑。

而針對刑法第48條明定「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑」部分，大法官認為，裁判確定後，原裁判科刑程序就已經結束了，再依第48條重複進行同一犯罪行為的科刑程序，目的僅為了審酌原本沒有發覺的累犯資料，藉以更定其刑、加重處罰，並不是為了維護極重要的公共利益，顯違一事不再理原則，應自本解釋公布之日起失其效力。也因此，《刑事訴訟法》第477條第1項明定，「依刑法第48條應更定其刑者……由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之」也隨同失效。（本文轉載自法操FOLLAW

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關鍵字：法律,司改人權,給說法,法操,釋字775,累犯,違憲,大法官

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