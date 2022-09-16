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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林韋辰／亂改遊戲抽獎機率，業者不用出來面對嗎

「這次活動你要抽嗎？」每次改版追新角色、新裝備，幾千、幾萬、幾十萬花下去，結果只能哀怨的高唱「早知道是這樣，像夢一場……」，就不會把錢都課在同一個地方？欸！政府要不要管一下啊！

據報導，2021年9月，Youtube知名實況主、電競選手丁特，砸了超過百萬元在手遊《天堂M》，希望獲得遊戲中的稀有道具紫布，但實測471次後只有11次成功，機率為2.3％，與官方公告的10％機率有落差，怒控代理商「遊戲橘子」調降機率、欺騙台灣玩家。到底抽不到裝備到底是自己臉黑，還是遊戲官方也該負起責任？法律到底怎麼看？

亂改抽獎機率是違法的

相信對大部分台灣玩家而言，有沒有保底是其次，最重要的因素仍然在於「能不能知道中獎機率」和「遊戲官方有沒有偷改機率」，盡量避免玩家實際上抽獎與公布的機率不符的問題。因此在相關討論中，也有倡議要求「納入第三方驗證」的聲音，讓公正第三人來檢驗遊戲廠商是否有私下竄改公布機率。

經濟部則回應：如果採納第三方驗證，可能會導致遊戲原廠，為規避我國法令而終止台灣代理，改成直接跨境營運，將不利未來消費者保護及產業發展。而事實上，各國對於遊戲抽獎機率，目前多半沒有導入第三方驗證的規範。

我國對於機率不實的部分，是設計有處罰的（）。如《公平交易法》規定，若業者針對商品，提供足以影響交易決定的虛偽內容（如錯誤的中獎機率），就有機會限期令業者停止或採取必要更正措施，並得處新台幣5萬元以上2500萬元以下的罰鍰（然而，主管機關過往裁罰的金額，大部分仍落在最低門檻附近）。

而開頭提到的遊戲橘子的案件，公平會在接獲檢舉後介入調查，指出：遊戲橘子曾在2019年12月的《天堂M》玩家座談會中表明，活動製作、抽卡、合成的機率「台版機率都是跟韓國一模一樣的」；但在調查後發現，實際上韓版在2019年10月時設定機率為10％，而台版設定機率為5％，兩者顯為不同。

公平會還說，遊戲橘子工作人員在座談會中曾表示，「基本上台版官網就是比照韓版……不用擔心我們去竄改機率」，可是卻沒有說明設定不同的部分。公平會也就認為：遊戲橘子的作法，可能使消費者誤認兩者機率相同，並誘發做成交易決定，也就認定遊戲橘子公司違反《公平交易法》，處200萬元罰鍰。

這也是公平交易委員會作為主管機關，第一次針對遊戲中的「機率型商品」爭議作出裁罰，也是該規定上路後最高額度的罰鍰。

2022年8月中，公平交易委員會更進一步修正了《公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則》，把什麼是會「虛偽不實、引人購買」的部份講得更清楚，例如指明「機會中獎商品之機率或獎項」，同時畫出界線：商品的中獎機率與實際差距，不可逾越一般或相關大眾所能接受的程度者，以因應遊戲中販售機率型商品的實際情形。

同場加映：遊戲轉蛋是賭博嗎

「賭博」是什麼？根據我國法院見解，就是透過機率、偶然或具有不確定性（射悻性）的方式來決定輸贏而獲取利益。那「遊戲轉蛋」算嗎？

▲▼民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智、國民黨立委洪孟楷、民進黨立委林俊憲共同呼籲政府應速訂轉蛋法相關法規。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲立委呼籲政府應速訂《轉蛋法》相關法規，並於七月通過法規，業者須公布遊戲中獎率，違者最高罰50萬。（圖／翻攝高虹安臉書） 

現今台灣的遊戲轉蛋機制大致可分為三種：1. 大獎有保底機制，並且附有安慰獎；2. 大獎有保底機制但無安慰獎；3. 大獎無保底機制，也不附安慰獎。

讓我們對比一下之前吵得很兇的夾娃娃機，經濟部將它定位成「選物販賣機」，跟一般電子遊戲機的主要差別在於：夾娃娃機需要設定「保證取物（保夾）價格」，而且這個價格需要跟物品本身價值相當。換句話說，經濟部認為，原則上夾娃娃機販售商品的模式，是由消費者選物付費的方式完成；既然等人用錢購買商品，也就沒有涉及不確定性。

現在讓我們把遊戲轉蛋上套入與夾娃娃機相同的邏輯，那具有保底的轉蛋機制，性質上就與夾娃娃機相類；但在沒有保底機制的抽獎模式下，可能就涉及賭博的風險。

歐美地區也都有陸續推動相關管制，如比利時對於《CS：GO》以及《鬥陣特工》的抽箱子機制都下了禁止令，不允許這種變相把賭博的「下注」偷渡成「轉蛋」的概念。前比利時司法部長也認為，「當玩家轉蛋的時候，玩家得到的戰利品將會造成玩家顯而易見的利潤或損失，那轉蛋機制就該被認定是一種賭博」。

然而為了因應此種禁止抽獎的管制，遊戲廠商仍然有相對的因應方案，像《CS：GO》在法國的版本，推出了一個X光機的機制，讓玩家可以先行得知這個箱子的內容物為何，再自行決定要不要開啟；開啟後，就以獲得該箱子內的物品，並獲得下一個箱子。如果掃描後不開啟，那也不能再掃描下一個箱子的內容物。

這種做法似乎是為了切斷轉蛋過程中的「不確定性」，避免被認定成賭博；但筆者以為，此種做法只是把不確定性的機制往後挪移──整體觀察下，是否取得大獎，還是處在於一個不確定的狀態下。

台灣對於遊戲轉蛋的法律管制還在初步進行，目前只在「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」中，要求遊戲廠商寫明具有「機率型中獎商品」的內容、中獎機率，並應記載「此為機會中獎商品，消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」等提示，而不像歐美地區，直接認定成賭博行為禁止。

總的來說，抽遊戲裝備的相關機率業者不可說謊，否則就會吃罰鍰；而這樣進行遊戲轉蛋，如果有保底，才能確定不是賭博，其餘類型還有討論的空間。筆者希望透過本文，讓大家更加了解遊戲轉蛋的本質與趨勢，並一起關心相關法制的推行，讓所有玩家有更友善的遊戲環境。

註：如日本《不當景品類及不當表示防止法》中，如果發生商品、服務內容與事實不符之情形，可能會罰銷售金額3%的錢（該法第8條）。那什麼是景品？可參《所謂「景品」是什麼意思？還有一番賞和景品的不同是？》

▲▼ 法律白話文運動●林韋辰，律師高考及格，臺北大學不菸不酒菸酒生，黑貓鏟屎官，AKA沒有用的年輕人。以上言論不代表本網立場。

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