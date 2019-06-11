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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司改掏空人力　最高法院展開「抗戰時期」

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▲最高法院加強清理積案，自九月起全面加分案件 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲最高法院清理積案，自九月起全面加分案件，開始抗戰時期 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／調查報導

司法院人審會十一日通過司法官人事年度大調動名單，這次的人事異動最受矚目有兩件事，第一是最高法院人事大換血，另外是司法院司法行政廳廳長王梅英調派最高法院，而去年司法行政廳副廳長林三元才提前退休，如今，掌司法改革重任的司法行政廳正副首長皆離職，司法院頭痛不已。

蔡英文總統上任以來，召開司法國是會議，要求司法改革，由於司改涉及評鑑與諸多司法制度設計，這些業務多屬於司法院司法行政廳的主管事項，司改國是會議期間，司行廳工作人員幾乎天天加班，王梅英自2016年接任司法行政廳廳長後，假日幾乎都在辦公室度過，而副廳長林三元也備感工作壓力，在司改國是會議結束後，若干法案完成修法，林三元去年底提前申請退休離職，王梅英日前也向司法院長許宗力表達辭意，正逢最高法院人事大換血，司法院調派王梅英為最高法院法官。

另外，最高法院與公務員懲戒委員會的人事大調動也引起各方注意。公懲會在六、七月間有三位委員包括黃水通、彭鳳至、和楊隆順辦理退休，公懲會目前法庭化，十位委員組成兩個合議庭開庭審案，十位委員缺了三位，其中一個合議庭無法順暢開庭運作，急缺人力，考量倫理，公懲會同意最高法院三位庭長法官升任公懲會委員，包括司訓所第十五期的邵燕玲、第十九期的蘇振堂、和第廿期的吳謀焰，三人預計八月底至公懲會任職。

最高法院的人力短缺和案件延滯一直被輿論和立法院批判，倉庫積案甚多，上訴到最高法院的案子，民事案件竟然高達六百天都還未分案，為了回應民意，最高法院院長鄭玉山下定決心清理積案。

最高法院指出，自今年九月起，半年之內，將所有的倉庫積案，分案給法官審理，加速清理舊案。這段「抗戰期間」，最高法院仍採限量分案的做法，每位刑庭法官（廿八位）每月維持十六件案子，但其中有九件舊案，每位民庭法官（廿五位）每月維持分案十二件案子，其中十一件為舊案，預計可以消化約三千件舊案，這些案子的辦案期限仍為一年。

最高法院從今年三月起陸續有三位庭長申請退休，包括花滿堂、陳宗鎮和王居財，而「三專生」（到最高法院歷練三年的法官）也到期將回任二審，最高法院人力短缺嚴重，最高法院考量清理積案的必要性與急迫性，發函給司法院請求人力補充，司法院破天荒同意給最高法院的刑庭加一人、民庭加三人。

最高法院的刑庭走了十二人，補了十三位法官，民庭走了六人，補了九位法官，最高法院的民刑庭法官不過就廿多位，此番人事異動，可說是人事大換血。新補十三位刑庭法官為：王梅英、蔡新毅、林瑞斌、何信慶、林英志、吳淑惠、李麗珠、林孟宜、江翠萍、汪梅芬、高玉舜、蔡憲德、蔡廣昇；民庭法官新增黃麟倫、李瑜娟、邱璿如、陳麗玲、陳毓秀、鄭純惠、吳麗惠、梁玉芬及鍾任賜。

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關鍵字：司改,司法院,人審會,王梅英,最高法院,積案

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