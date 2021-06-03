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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王令麟樂見更生人　安排工作助其更生復歸

▲▼總裁跟阿凱會面，王令麟，張登凱。（圖／東森得易購提供）

▲假釋後的張登凱（右）與母親會見曾一起在北監服刑的東森集團總裁王令麟，王令麟幫忙安排工作，助其更生，同時也致贈其10萬元東森購物禮券。（圖／東森得易購提供） 

記者董介白／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，6月3日接見才剛假釋出獄的更生人張登凱，同時安排其進入集團關企物流部門工作，讓他重啟更生後的嶄新生活。

同為更生人身分的王令麟，十分了解更生人出獄後，謀得一份穩定工作的重要性，尤其在疫情嚴峻的現在，找工作更顯困難，因此透過行動支持更生人有重生的機會。

因販毒被判17年徒刑的張登凱，假釋後的第三天，在七旬母親陪同下，前往東森集團總部，與王令麟會面。王令麟特別在貴賓廳接見兩人，同時致贈10萬元東森購物禮券，鼓勵他浴火重生。張母對於東森集團能給曾經誤入歧途的兒子一個機會，相當感動，特別叮囑他務必好好工作，回報社會。

今年剛滿40歲的張登凱，服刑近12年，2021年5月31日假釋，服刑期間一度與因案入獄的王令麟同在台北監獄服刑，雖然兩人年齡相差20歲，但都是曾經朝夕相處六教區同學。

在北監期間，獄方響應矯正署當時發起的微電影拍攝計畫，身為媒體老闆的王令麟，更以自身經驗與號召力，在導演董德華籌拍的《5mm的溫度》微電影中，親自指導該劇的劇本及選角，而張登凱正是在王令麟認可下，擔任該劇一位反省並思念母親的第5號男主角，該劇後來更獲得金善獎的肯定。

▲王令麟在監期間促成新媒體訓練班，拍攝出《5mm的溫度》微電影，張登凱擔任一位反省並思念母親的第5號男主角，該劇更獲得金善獎肯定。（影片／Youtube）

王令麟因入獄與張登凱結識，即便兩人年紀相差近兩輪，但在王令麟的鼓勵與開導下，兩人成為忘年好同學。王令麟假釋出獄後，張登凱鼓起勇氣寫信給王令麟，卻讓張登凱驚訝不已，沒想到總裁大哥竟然親筆回信給他。幾年下來的書信往返，迄今累積已多達42封。

張登凱在王令麟接見的當天，還特別攜來一封尚未寄出的信，面交給他心中的總裁大哥。這一幕，陪同的張母見證到兒子已不是以前那位蹺家吸毒的壞孩子，不善言語表達的張母，在一旁流露出感恩的眼神，內心喜悅撿回了一個全新的兒子。

除了張登凱，曾入獄服刑的王令麟，在經營企業創造股東利益之餘，尤其關注公益事業，並以「人家做生意，東森做公益」當成集團的核心事業之一。自2015年底假釋出獄後，王令麟也將公益觸角投注在鮮人關心的更生人，包括捐贈白米物資給更生中途之家，以及為鼓勵受刑人習得一技之長，在財團法人更保總會的指導下，義賣台北監獄銅雕班的銅雕作品，並將義賣所得全數捐贈給弱勢團體，以行動襄助更生人順利復歸社會。

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