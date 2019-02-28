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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

淘汰不適任法官效果差　蕭逸民提出國際標準以加速淘汰

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▲▼司改半年報第三次,羅秉成,許宗力,陳明堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲淘汰不適任司法官，已經成為司法院長許宗力（右）刻不容緩的要務。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國《法官法》中藉由法官評鑑、職務法庭的方式來淘汰不適任司法官，效果不彰。司改工作者蕭逸民28日投書媒體，指出我國自《法官法》施行後，法官懲戒人數顯著減少、處分顯著減輕，證明現行制度有缺失。他提出國際間評量法官的準則供各界參考，希望能加速淘汰不適任司法官。

司法改革運動者、東吳大學人權碩士學程研究生蕭逸民表示，2012年《法官法》施行前，每年平均懲處法官17.6人（申誡以上11.8人，申誡以下5.8人）；施行後，每年平均懲處法官9.5人（懲戒1.7人，職務監督7.8人）。他認為，《法官法》施行後法官懲戒人數顯著減少、處分顯著減輕。原來《法官法》立法目的是希望強化淘汰不適任法官，沒想到卻適得其反。

蕭逸民也舉出日前中正大學犯罪研究中心的調查，發現僅僅21.9％的民眾相信法院法官可以公平公正審理、判決案件，亦即有近八成的民眾，不信任法官審理案件的公正性。他指出，「法官信任度沒有最低，只有更低」已成司法民調的鐵律。

因此他提出國際間的標準，從「2000年起，聯合國有鑑於司法不法，貪腐橫行，成為全球性的法治危機，邀請來自世界各國的首席與資深法官，成立司法廉政工作組（Judicial Integrity Group），發展司法課責的觀念，補充司法獨立原則的不足，提升社會對法官的信任。2002年，工作組通過《班加羅爾司法行為守則》，提交給聯合國人權委員會。2007年，聯合國經濟及社會理事會2007/22號決議要求聯合國秘書處將守則提交《聯合國反貪腐公約》締約國，作為公約第11條第1項「審判機關人員行為規則」的國際標準。2015年，台灣將《聯合國反貪腐公約》國內法化，遵守《班加羅爾司法行為守則》也成為台灣履行公約的國家義務。」

蕭逸民進一步解釋，「司法廉政工作組強調《班加羅爾司法行為守則》不是空泛的道德勸說，而是評鑑法官是否適任的法律標準，並舉2009年直布羅陀首席法官Schofield免職案（[2009] UKPC 43）作為最佳應用案例，推薦各國參考。2011年司法廉政工作組再公布《有效執行班加羅爾司法行為原則措施》，提出法官任命、任期、待遇、懲戒與免職的國際標準，督促各國持續改革，強化社會對法官的信心。 」

最後蕭逸民提出今年司法節司法院許宗力院長致辭內容：「人民的信任，是司法的最後一道生命線。」他認為，從中正大學民調看來，台灣司法已經在加護病房命懸一線，亟待救命的強心針。因此他呼籲，參考國際標準即時修改《法官法》，並儘速完成修法過程，實現這項人民對蔡英文總統最期待的司改承諾。
 

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關鍵字：法律,人權,司法改革,司改,許宗力,蕭逸民,中正大學,民調,淘汰不適任,檢察官,法官

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