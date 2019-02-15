給說法／判決有差別？量刑趨勢建議系統開放查詢

▲司法院開放量刑趨勢建議系統供外界查詢，但系統數字僅供參考，量刑仍為法官的職權。（圖／視覺中國CFP）

司法院院長許宗力於日前表示，將開放原本僅法官可以使用的「量刑趨勢建議系統」，供律師、檢察官、學者使用。除了可以用來分析法官判決刑度的成因，也可以供律師作為與法官討論量刑範圍的依據。

不知道大家有沒有想過，當法官適用法條處罰行為人時，面對一個空泛的刑度範圍，究竟要怎麼判決呢？大家的量刑有沒有什麼規律呢？會不會有太輕或太重呢？

如果你有這樣的疑問，或許新的「量刑趨勢建議系統」可以回答你的部分疑問，就讓我們實際操作看看：

1.首先，進到系統網站後，選擇你所想要查詢的犯罪類型及處罰的條文。





2.以妨害性自主罪為例，點進去後，在畫面左手邊看到許多量刑因子，選擇個案中出現的狀況，例如是不是累犯、犯罪行為人年齡、有沒有前案紀錄、犯罪行為嚴重程度，之後就會在右邊出現建議的刑度及建議量刑區間。

雖然系統本身提供方便的判斷標準，但是這樣的建議最多也只能做為參考。司法院也在系統首頁提醒，這個系統是綜合每個案件的刑度、量刑因子等要素進行統計、分析，之後得出一個較適當的數字，法官仍必須要依照個案狀況來做認定、說明具體判決理由，不能只用系統提供的數字下判決。

量刑建議趨勢系統只是提供了一個量刑的參考，不代表法官一定要照著系統判決，只要法官在法定刑的範圍內，並檢附正當且堅強的理由，且說明為什麼會做出與趨勢不同的判決，即便與平均量刑標準不同，也不算是枉法裁判。因為量刑本來就是法官本身的職權，量刑的重點並不是「跟大家一不一樣」，而是「為什麼不一樣」！（本文轉載自法操FOLLAW）

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