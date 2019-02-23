法官狂讚！刑法累犯一律加重本刑1／2宣告「違憲」　背後原因曝光

▲司法院大法官會議作出釋字775號解釋，認定刑法累犯加重最低本刑已經違憲。（圖／記者林健華攝）

社會中心／綜合報導

現行刑法有累犯加重其刑的規定，但大法官會議22日作成釋字775號解釋，認為累犯不分情節加重處罰，不符罪刑相當原則，已經違憲。消息一出，有基層法官樂觀其成，表示有時2項罪名根本沒有關聯，但依現行累犯規定一定要加重，實在沒有道理，如今宣告違憲，面對前科累累的被告，再也不用查前科表查到頭昏眼花。

原來，台北地院法官吳志強日前承審一件無故不接受教召的案件，認為被告周姓男子的犯罪情節輕微，可判最輕刑度2個月，但因為周男2年前曾犯「不能安全駕駛罪」遭判刑3個月，依現行累犯規定一定要加重，所以最輕得判3個月；根據刑法第47條規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1／2。」

吳志強認為有違憲疑慮，加上高雄地院法官陳松檀、彰化地院法官陳德池等幾名法官遇到類似案例，因此與受刑人一同聲請釋憲，希望大法官能解釋刑法有關累犯加重刑期的規定。

▲台北地方法院。（圖／資料照）

大法官1月中旬召開說明會，列出的爭點有二：第一，刑法第47條第1項無違反一行為不二罰原則？不問前、後罪之犯罪類型、犯罪行為人之罪責及犯罪情節輕重，一律須加重本刑，是否違反罪責原則、罪刑相當原則（比例原則）、平等原則或法律明確性原則？第二，刑法第48條前段規定「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑」是否違反一事不再理原則？

最後，大法官作成釋字775號解釋，宣告刑法第47條第1項相關規定應於2年內失效，另外刑法第48條前段規定「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑」也與憲法一事不再理原則有違，已經違憲，所以與刑法第48條前段有關的《刑事訴訟法》第477條第1項規定「依刑法第48條應更定其刑者……由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之。」一併宣告失效。

司法院秘書長呂太郎進一步指出，「累犯加重」原則上是不違憲的，但如果每件都加重，又不論犯罪情節、一律加重最低本刑，明顯過苛侵害人身自由，已經違反憲法比例原則，法務部應自解釋公布日起2年內修正。

▲司法院祕書長呂太郎，說明釋憲理由。（圖／記者吳銘峯攝）

司法院官員舉例，一名曾犯罪且已服刑完畢者，若在5年內再度犯罪，即便情節輕微、只是偷拿一支筆，可依竊盜罪判處本刑6個月，但因為累犯一律加重最低本刑，所以法官最低只能判7個月徒刑，而且無法易科罰金，必須直接去關；如今宣告違憲，從這天起法官若再審理相同案件，就可以只判6個月，或讓受刑人能易科罰金。

根據《聯合新聞網》報導，有法官聽聞後樂見其成，表示之前曾經審理一名前科累累的酒駕犯，但光是調出來的前科就用A4的紙印了足足10多張，他必須一項項檢視被告犯了什麼罪、判了什麼刑，讓他非常頭痛。

另一名女法官透露，她當法官已經10年，一直不解「5年以內故意再犯」的5年根據是什麼？又或著被告之前竊盜，後來酒駕，這兩者罪名的關聯性是什麼？雖然試圖思考，但從沒有確切答案，只能想著法律既然這樣規定，那就這樣判，若不這樣判就「違法」了。

還有一名法官指出，判決時除了要考量被告犯後態度、身家背景及智識程度，還要審酌加害人與被害人之間的修復關係等，要審酌的部分很多，前科當然也包含在內，所以刑法47條累犯最多加重二分之一的規定蠻多餘的。