累犯一律加重違憲　大法官羅昌發認為監獄人權也要顧

▲大法官羅昌發認為，在監獄相關法令中，也有累犯問題，應該一併檢討。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

大法官做出釋字775號規定，宣告刑法第47條第1項累犯的規定中，不分情節，一律加重二分之一的規定違憲，再度宣示保障人權的立場。此外，大法官羅昌發提出的意見書中，也認為監獄相關法律中包含累犯加重的規定，也應該一併檢討，以免有差別待遇或雙重不利益問題。

本號解釋從憲法保障的人身自由開始論起，之後提到罪刑原則、罪責相當原則，最後以憲法中的比例原則，檢視刑法累犯的相關規定是否違憲。解釋理由書提到：「刑罰須以罪責為基礎，並受罪責原則之拘束，無罪責即無刑罰，刑罰須與罪責相對應（本院釋字第551號及第669號解釋參照）。亦即國家所施加之刑罰須與行為人之罪責相當，刑罰不得超過罪責。」此為本號解釋精隨，進而宣告累犯規定違憲，殊值肯定。

此外，大法官基於保障人權立場，也提出更多意見。其中大法官羅昌發在協同意見書提到，本號解釋除一併處理相關的《刑事訴訟法》相關規定外，更應該檢視其他刑事法相關制度，是否涉及無正當理由之雙重不利益或差別待遇。他特別舉出《外役監條例》第4條第2項第3款之規定「累犯者『一律』不得遴選為外役監受刑人。」「此種規定，使無危險性且情節輕微之累犯，無獲遴選為外役監受刑人之機會，有使此種受刑人（累犯）受到額外不利益及對其為無正當理由之差別待遇等疑義。」

不僅如此，羅昌發還舉出《行刑累進處遇條例施行細則》第7條第1款規定：「下列受刑人得經監務委員會決議，依監獄行刑法第20條第1項但書之規定，不予編級或暫緩編級：一、累犯……。」認為這也對累犯有無正當理由差別待遇之問題。

另外大法官黃虹霞則是在協同意見書中，點出刑法量刑制度的問題，認為我國亟待建立合於正義及有效之量刑基準制度，她提到「對被告而言：冤枉有三種，無罪被判有罪，輕罪被判成重罪，還有量刑過重，特別是較類似情節之其他被告重。」

黃虹霞更批評「量刑如此地不適當，妥當嗎？被害人、被告呼喊司法不公，是無的放矢，全無理由嗎？憲法第7條規定還應該被冷凍束之高閣嗎？落實平等權及人身自由權保障，應即建立合於正義並有效之量刑基準制度！」最後她呼籲行政院應該要提供人力、資金，全力配合司法院建置量刑系統。

▼大法官羅昌發。（圖／取自司法院大法官網頁）