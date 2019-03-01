華為和30家營運商簽訂「5G商用合同」　發貨超4萬個基地台！

▲MWC大會華為展館上方有5G開啟的標誌。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

2019世界行動通訊大會（MWC）28日在巴塞隆納落幕，然而中國科技巨擘華為三大業務部門營運商BG（Carrier Network BG）、消費者BG（Consumer BG）和企業BG（Enterprise BG）首次聯合參與大會。華為方面表示，在全球已和超過30家營運商簽訂了商用合同，5G基地台發貨量也超過4萬個。

進入5G以來，華為不斷強調「極簡5G」，從產品設計、安裝、服務等多個層面減少營運商部署5G網路的成本和難度。在大會上，華為展出極簡站點、極簡架構、極簡協議、極簡運維構築全面領先的端到端5G產品及解決方案，助力營運商快速規模部署5G網路。不僅如此，華為還展示端到端5G系列產品和解決方案，涵蓋5G極簡站點、5G綜合承載、5G雲化核心網、5G極簡運維等。

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

為了減輕5G基地台的重量，研發創新的新材料比舊材料要輕許多；為了解決5G基地台發熱大的問題，華為還採用了整套的液冷散熱系統；華為自研的「天罡」基地台晶片、光模塊使得設備的容量和性能都遠遠高於友商的產品。

據了解，華為在1月24日發布5G基地台核心晶片「天罡」，它具有超高的集成度，可以讓基地台面積縮小。初步估算，天罡晶片可以讓5G基地台尺寸縮小55%，重量減少23%；高集成度還能減少基地台耗能。

華為營運商業務總裁丁耘在1月24日的發布會上表示，「我們的目標是讓5G的部署像搭積木一樣的簡單和便捷，目前華為已經可以做到讓5G設備安裝比4G的更簡單。」據悉，4G設備安裝是7.5人工*時，而5G設備安裝則大幅降為4人工*時。

▲華為Mate X。（圖／CFP）

此外，華為相關人士表示，目前5G商用推進比預想得要快，預計全年將有40款5G終端，共有200家營運商有5G牌照。他說，「全球主流的5G頻譜3.5G原本是用於衛星通信，原本以為各國家騰空這一頻譜會花一些時間，但目前看這一進度比想像得要快」，「在2018就有20個國家獲得5G牌照，2019將有30個國家陸續放出這一頻段，每個國家3至4個營運商，預計就有接近200家營運商獲得5G牌照。」

據了解，華為今年將在亞洲、歐洲以及中東新建5G開放實驗室，這些開放實驗室將聚合華為在全球孵化的5G新業務，並支持本地生態夥伴孵化與探索適合本地市場的5G創新業務，為5G時代的商業打下基礎。