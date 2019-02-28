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建議接機韓國瑜當面道歉　陳吉仲軟釘子：行程滿檔照顧農民

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▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

農委會主任陳吉仲酸高雄市長韓國瑜在海外拿的農產訂單是既有通路，台中市長盧秀燕受訪時建議陳吉仲應該在韓國瑜返台時去接機，表示道歉，不過人在高雄的陳吉仲給了軟釘子，表示自己這兩天的行程都安排在屏東高雄，因為暖冬造成農產品受損，因為行程上的關係，就無法接機了。

陳吉仲在28日下午三點來到高雄旗山，先是跟蕉農們闢室密談了超過40分鐘，立委邱議瑩也全程在裡頭了解，不過就在結束會談以後，接受媒體採訪，媒體焦點都是先放在陳吉仲跟韓國瑜彼此間的隔空交火，陳吉仲表示農委會很樂意看到農民跟農民團體，還有各地的縣市政府把農產品賣出去，農委會樂見產品賣出去，農民的收入就會提高：「至於通路的部分，是自己引用2017年跟2018年實際在新加坡跟我們的NTUC這樣的一個通路裡面，去年一個銷售金額跟我們相關品項做說明，我只有這樣而已」。

▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

陳吉仲強調自己沒有意料到韓國瑜會有這樣的一個反應，而且非常希望大家共同協力把農產品外銷出去，去年像是香蕉外銷有一千八千公噸，下禮拜會出訪日本簽訂香蕉的訂單，目標要比去年一千八百公噸要超過好幾倍。

至於台中市長盧秀燕建議陳吉仲應該去接機並且跟韓國瑜當面道歉，陳吉仲話鋒一轉表示自己這兩天的行程都會是在高屏，因為暖冬造成暖產品受損，像是恆春的洋蔥，「因為行程上的關係，後面還有兩個到有機農民的部分，所以重點應該是在照顧農民」。

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關鍵字：韓國瑜,農委會,陳吉仲,盧秀燕,香蕉,接機,道歉

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