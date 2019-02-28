談猶太人被殺柯文哲挨批　苗博雅：換成他祖父是228受難者就會明白





▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲27日結束以色列參訪，但在發表感言時，針對參觀以國的大屠殺紀念館稱「對猶太人國際上最大宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人事情」，引來不少網友質疑失言。對此，台北市議員苗博雅表示，這句話若換成「某某人對台灣社會最大的宣傳，是他祖父是228受難者」，或許就會明白哪裡不妥了吧。

關於柯文哲的「對猶太人國際上最大宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人事情」言論，苗博雅說，「好像很多人還不能體會『尤（猶）太人對國際上最大的宣傳，是希特勒屠殺六百萬人』這句話有哪裡不妥。或許換成『某某人對台灣社會最大的宣傳，是他祖父是二二八受難者』就會明白了吧。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅表示，「問題很簡單，就是你怎麼看待別人受難受苦的經驗？問題也很困難。如果不只是一個人的問題，而是社會上有一群人對於集體受難的歷史沒有記憶，甚至還對他人的痛苦洋洋得意，如何可能和解共生？解決歷史傷痕造成的社會問題，請一起關注促進轉型正義委員會，共同尋找一條走向真相、正義、和解的道路。」

由於苗博雅是寫「『尤』太人」，並非網友普遍認知的「『猶』太人」，使她貼心引用《平凡的邪惡》一書導讀中的說明回覆，「基督新教傳教士瓦特‧麥都思（Walter Henry Medhurst）於1817年來華，1837年曾編篡一本中英辭典，其中採用犬部的『猶』字指稱尤太人，原因是他認為尤太人並非善類，而且中國古代慣以『犬』部的字稱呼週邊的蠻族，如北方的狄族，因此麥都思刻意不使用天主教原有的『如得亞』（Judah/Jew），而選擇犬部的『猶太』，帶有貶低意味。」

不過針對外界質疑失言，柯文哲也在28日上午回覆，「沒有啦，這怎麼會失言！」其實以色列人對這件事情非常注重。為什麼以色列這麼團結？因為在歷史上有一段很悲痛的時間，從1933年希特勒上台到1945，幾乎整整12年時間，特別到最後那2、3年，那幾乎是被滅絕式的處置，「我後來發現以色列把這件事情當作很重要的國際宣傳，為什麼全世界以色列人會這麼團結合作一個很重要的理由。我親自到大屠殺博物館去看，就懂那道理。」