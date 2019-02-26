美2軍艦通過台灣海峽　陸外交部：反對美方挑釁行動

▲史塔森號驅逐艦（USS Stethem (DDG-63)）以海軍一級軍士長勞勃·史塔森命名。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／北京報導

美國2艘軍艦在25日再度通過台灣海峽，對此，中國大陸外交部發言人陸慷指出，這類的問題已經多次表明立場，中方堅決反對美方採取的挑釁行動，無助於台海地區穩定、無助於中美關係。他表示，「如果我掌握的情況是準確的，中方相關部門已經向美方提出了嚴正交涉」。

據《路透社》報導，此次通過台灣海峽的兩艘美國軍艦，分別爲史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）以及補給艦凱薩•查維斯號（USNS Cesar Chavez）。美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）在Email中證實，這2艘軍艦於24到25日在台灣海峽與南海、東海間通行。

伊斯特本提到，這類通過台灣海峽國際水域的例行行動，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。美國也將繼續在國際法允許的區域飛行、航行與作業。這次是繼1月24日之後，美軍再有軍艦航經台灣海峽，事隔才大約一個月，而當時通過台海的是飛彈驅逐艦「麥康貝爾號」（USS McCampbell）和補給艦「狄爾號」（USNS Walter S.Diehl）。

不過，這次美軍艦通過的時間點微妙，美國總統川普才剛在25日宣布與中國之間即將達成貿易協定，並延後休兵的期限，有望紓緩數個月以來的全球經濟不安，而他與北韓領導人金正恩也即將於27、28兩日在越南河內舉辦二度峰會。

對此，國防部長嚴德發今（26日）出席立法院院會時提到，美方是依照國際法在公海自由航行，藉此行動要彰顯印太戰略的支持，維護區域和平穩定，而全程國軍都有聯合情偵監掌握、即時應處，確保海疆安全及區域穩定，期間並無異常情形，請國人放心。