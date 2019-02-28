開放男同志捐血「髮夾彎」　監委：衛福部決策草率應檢討

▲2018年同志大遊行。（資料照／記者周書羽攝）

記者楊亞璇／台北報導

衛生福利部去年3月預告修正「捐血者健康標準」第4條、第5條及第6條附表草案，開放五年內未有性行為的男同志可捐血，公告後引起民間團體強力反對，衛福部同年7月宣布暫緩放寬，政策喊卡。監委陳師孟日前公佈調查報告指出，衛福部決策粗糙與草率，要求衛福部檢討改進。

報告指出，衛福部依行政程序法預告修正「捐血者健康標準」前，疏未充分評估其可行性與衝擊影響，而且沒有處理專家委員分歧之意見，未廣徵民意就預告，預告後又沒有為絕大多數反對意見充分回應及處理就停擺，導致「政策髮夾彎」的爭議，「相關整備工作及決策過程之粗糙與草率」，應積極檢討改善。

報告也披露，衛福部預告修正「捐血者健康標準」之前，雖然分別提請該部「愛滋病防治及感染者權益保障會」及「國血國用諮議會」討論及確認，但是對於工作小組第1次聯席會議出席專家委員分歧之意見，未見該部妥為處理，如何於未及半年之時間，化解上揭分歧意見而達成共識，也沒有明確說明。

報告指出，衛福部認為修正「捐血者健康標準」是基於「人權保障、去歧視及配合國際趨勢」等正當理由，那就應該盡修法政策捍衛與辯護之責，衛福部自草案預告期間因多數反對意見而暫緩修正後，除未將相關意見提請該部斯時作成修法政策決議之相關專家委員會討論以利後續因應，更未見強化溝通及檢討精進之舉，殊欠周妥。