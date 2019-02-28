天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

▲今天空氣品質不佳，紅害範圍擴及中部，圖為崙背測站天空灰濛濛一片。（圖／翻攝自環保局即時影像，下同）

記者胡順惠／台北報導

東北季風持續增強，雲嘉南及高屏空品區位在下風處風速較弱，易累積污染物，空氣品質差。據環保署空氣品質監測網資料顯示，截至上午11時，共有5個測站達到對所有群組不健康的「紅害」等級，還有25站達到對敏感族群不健康的「橘警」等級。

空品監測站資料顯示，5站達到「紅害」等級的測站，包含崙背、新港、新營、朴子、善化；25站達到「橘警」等級的測站，則是從中部一路延伸到到南部，包含沙鹿、彰化、斗六、嘉義、台南、屏東及左營等。

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228連假的空氣品質為何？環保局分析，將受兩波東北季風影響，第一波為28日及3月1日，北部及竹苗受降雨洗除作用及風速增強、擴散條件轉好，空氣品質可望改善；2日東北季風稍減弱，西半部地區需留意污染累積；3日鋒面通過及第二波東北季風再增強，4日及5日受東北季風或大陸冷氣團影響，降雨洗除作用及擴散條件較好，空氣品質較佳。

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，近期天氣系統變化快速，天氣較不穩定，有其不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

▲中部以南5站紅害、25站橘警。