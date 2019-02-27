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農業廢棄物沒人理！環保署、農委會挨轟　立委火大要求5月前解決

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▲隨意露天燃燒產生的煙霧影響周遭空氣品質及交通安全，且易引起火災將危及自身與鄰近居民安全。（圖／台東縣環保局提供，下同）

▲立委指出，因地方不收農業廢棄物，長期累積導致燃燒等情況，影響環境。（圖／台東縣環保局提供）

記者許展溢／台北報導

立院經濟委員會今（27日）進行農委會業務報告，臨時提案討論農業廢棄物該如何處理，立委蔡培慧不滿表示，一直希望此事能解決，但至今不只農委會，環保署各縣市地方政府也不處理，要求農委會主委陳吉仲馬上提出改善時間。陳吉仲承諾，3月底前提出方案改善。

根據農委會統計資料，2017年農業用如抑草蓆、肥料包裝、廢棄菇包塑膠袋等非生物性資材廢棄物高達10萬1135公噸。蔡培慧說由於尚未有完善回收處理機制，地方鄉鎮公所只收家庭廢棄物，讓農民處理無道，對環境影響甚鉅。

請繼續往下閱讀...

蔡培慧說，相關單位不收這些東西，累積在田園間，過去幾年曾發生累積太多導致燃燒等狀況，詢問部分農民願意付徵收費用，但環保署、地方不理，農委會也不處理，要求陳吉仲馬上提出解決方案，但農委會不能只說要努力、只說會跟環保署討論，要求陳吉仲趕快說出確切日期，提出改善方案，且今年一定要做，不管是用回收機制或其他配套措施都可。

陳吉仲回應，農民需要幫忙的會再和環保署討論、結合，讓農民可將處理這些廢棄物，看是在每個鄉鎮設置回收地點或專案回收等。而提案內容要求農委會應在3個月內，也就是今年5月前要和環保署研議針對非生物性資材廢棄物處理、回收機制，但陳吉仲現場承諾3月底前提出。

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關鍵字：農業廢棄物,非生物性資材,塑膠,回收機制,農委會,環保署

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