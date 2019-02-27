快戴口罩！中南部空氣超髒　36空品測站亮「橘色」、「紅色」警示

▲西屯空品測站明顯看出天空呈現一片霧茫茫。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

中南部空汙惡化，根據環保署空品監測網顯示，今（27日）截至目前已有36個地區達對敏感族群不健康，及全民都不健康的「橘色」、「紅色」，天空呈現一片霧茫茫，環保署呼籲民眾出門務必戴口罩，避免身體不適。

環保署說明，今天環境場逐漸轉為偏東風至東南風，西半部位於背風面，整體擴散條件轉差，其中竹苗空品區清晨有渦流現象，汙染物易累積，沿海地區短時間可能達橘色提醒等級，中部空品區主要為「橘色提醒」等級，內陸山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級，雲嘉南以及高屏空品區擴散條件不佳，空氣品質為「紅色警示」等級。

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▲目前全台已有36空品測站達橘色、紅色警示。（圖／環保署提供）

根據目前空品測站資料顯示，目前崙背、橋頭已達紅色警示。橘色警示的包括，豐原、忠明、西屯、彰化、線西、二林、埔里、南投、竹山、斗六、麥寮、台西、新港、嘉義、朴子、新營、善化玉井、台南、安南、鳳山、大寮、林園、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、屏東、琉球、金門和馬祖。

▲崙背已達對全民都不健康的紅色警示。（圖／環保署提供）

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。