臉書「清除歷史紀錄」功能今年上線　點擊、瀏覽紀錄皆可刪

▲臉書將在今年底前正式推出「清除歷史紀錄」功能。（圖／截自臉書）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）財務長維納（David Wehner）周二（26）表示，臉書將在今年底前正式推出清除歷史紀錄（clear history）功能。

CNBC報導，「清除歷史紀錄」功能將允許用戶查看自己與自己的應用程式及網站的互動訊息，並從臉書帳戶中刪除這些資訊。維納在舊金山舉辦的摩根士丹利科技媒體及電信大會（Morgan Stanley China TMT Conference）中表示，該功能將使臉書更難以使用從第三方應用程式或網站所蒐集的數據來針對用戶發佈廣告，「基本上可以說，（清除歷史紀錄）將使我們在發佈目標廣告上比以前更難了。」

臉書在2018年5月舉行的F8大會上宣布了這項功能的開發計畫，當時臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，該功能將是「清除你在Facebook上的瀏覽紀錄的簡單控制工具，無論你點擊過什麼，瀏覽了什麼網站等等」。

祖克柏也在臉書的貼文中寫道：「一旦我們推出此更新，你們將能看到互動過的所有應用及網站的訊息，並可從賬號中清除這些訊息。你們甚至可以禁止在賬號中存儲這些信息。」

據BuzzFeed周五（22）發布的報告顯示，為應對去年3月臉書爆發的劍橋分析個資外洩醜聞，祖克柏在F8大會舉行前向管理層提出這個構想。但這個產品當時仍只是一個想法，未付諸實施。