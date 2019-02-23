兒子2歲還不會走　狠母拖行「皮帶+拖鞋狂抽」暴打到心臟破裂慘死

▲ 年輕媽媽將親生兒子活活打死。（圖／NSW Police）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨2018年發生一起弒子悲劇，一名年輕的母親將年僅2歲的兒子從寄養家庭接回家後不久，發現他還不會走路而突然失控、瘋狂毆打，導致兒子受到從高樓墜落或是遭遇重大車禍時才會出現的災難性內傷，最終不幸死亡。

根據新南威爾斯州警方（New South Wales Police Force）官方網站，該名26歲的母親去年8月3日逼迫還在蹣跚學步的兒子在家中四處走動，接著加以毆打，導致孩子到院前便失去意識，後傷重不治。法醫驗屍後發現，男嬰傷勢嚴重，全身淤青、心臟心室及食道破裂。

目睹事發經過的男嬰哥哥表示，「媽媽用皮帶、涼鞋和雙手打了他無數次，試圖讓他走路。弟弟根本站不起來，一直跌倒。媽媽很生氣，不斷拖著他走。」他也告訴警方，事發當時，34歲的父親正在臥室裡抽菸。這對夫婦於本月20日下午落網，分別被控隱瞞罪行及謀殺。

屍檢報告出爐後，一名婦女1月宣稱，她在這名男嬰出生後收養了他約18個月，「他曾經是最幸福的孩子」，沒想到將孩子交還給親生父母，竟然釀成悲劇。而涉嫌謀殺的女子本月21日在事發6個月後首度出庭，表示願意繳交30萬美元的保釋金，但遭法官拒絕，可能被判無期徒刑，預計於5月2日再次出庭。