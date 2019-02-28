選前輔選、選後被退黨？吳子嘉：陳其邁連一個Line都沒寫給我





▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料圖／翻攝自《雲端最前線》）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉因「汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象」，26日遭民進黨部開除黨籍，他27日在節目上繼續痛批民進黨，認為自己在2018九合一大選前夕不公布高雄市民調，拼命幫當時的民進黨籍候選人、現任行政院副院長陳其邁輔選，然而對方卻在自己被開除黨籍時，連一通電話都沒打來，連一個Line都沒寫給我。

吳子嘉常公開評論時政，遭指汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象，因此民進黨台北市黨部26日召開評議委員會，並邀請吳子嘉到場說明，但他並未到場，黨部最終決議開除其黨籍。

在27日播出的《關鍵時刻》中，主持人劉寶傑提到，日前提到美麗島電子報的民調，對民進黨來講，是一個非常沉重的壓力，我們觀察到一個非常重要指標是，他把你開除之後，我們現在看到了一些比較親民進黨這些系統所做的民調，最近都變了，然後現在總統蔡英文跟前行政院長賴清德的支持度都大幅增加了。

吳子嘉說，這是一個戰略目標，就是揭弊跟說真話這些通通都不見了！這些權力人物相信「人定勝天」，但大位不以智取，人定勝不了天的。

此外，吳子嘉還公布一份去年10月的高雄民調表示，針對「如果現在投票，您會投給…？」問題，有41.6％的人支持韓國瑜，34.3％的人支持陳其邁。

吳子嘉說，「當時我拼著被我們同仁責罵的情況之下，我拼了會讓美麗島民調產生公信力的瑕疵情況下，我維護這個黨，我拒絕公布這份民調，我頂了非常大的內部壓力，還正面的去幫陳其邁輔選，然後在正面的去跟這個國民黨、跟韓國瑜做正面的這個戰鬥，淪落到我今天被（高雄市農會理事長）蕭漢俊告到台北地檢署當被告，最後民進黨居然把我開除！」

吳子嘉強調，所以這個黨，這些權力人物是不是非常可怕？連基本的江湖道義都不顧！然後陳其邁如今安在，對方貴為副院長，「看到這件事情，連一個Line都沒寫給我！連一通電話都沒有打給我！所以我現在對支持陳其邁這件事情，感到非常非常懊悔跟後悔，連新潮流都來澄清了，你陳其邁居然連表示一個關切都沒有，我瞧不起陳其邁這個人！」