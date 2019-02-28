31條一周年／緩解台商兩難尷尬　盼外商投資法也能「惠台」

▲大陸推惠台措施，為在陸台商推進同等待遇。圖為上海外灘。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦推出「惠台31條」滿周年，對台商朝同等待遇推動，不少地方落實辦法中更融入當地特色。台商直言，近年面對大陸經濟結構轉型、兩岸關係冰降「兩難」，惠台措施的推動確實緩解了不少尷尬，也有助應對貿易戰風險，期待將於兩會上再次審議的新版《外商投資法》制定中，也能融入「惠台精神」。

大陸去年2月28日發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共31條，其中12項涉及加快給台資企業與大陸企業同等待遇，包括經營項目、產業合作放寬，鼓勵轉型升級、提供土地支持和投資獎補等，其中各地陸續推動的落實辦法亦融入當地特色，譬如福建鼓勵兩岸農業合作，上海提供金融、研發支持並鼓勵上市，以及廣西支持參與一帶一路，江蘇、浙江、廣東等台商大本營也提出許多支持轉型升級的專項政策。

▲貿易爭端和大陸生產要素改變、產業轉型升級是台商經營的難點。（圖／記者陳政錄攝）

上海台商協會副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明直言，近年因兩岸關係開始緊張，除了諸多協議停擺，許多在陸台商也都很尷尬，因此大陸中央去年發布惠台措施，讓各地方政府陸續推動落實辦法，表明依舊照顧台胞的態度，緩解了許多人的心理壓力。

不過蔡世明也提到，大陸許多政策早在改革開放以來，是將台商視同外資的，「推出很多政策調整、建立框架，但落實的確也沒那麼快」。因此他也期待，在兩會即將審議的新版《外商投資法》中，也能融入「惠台精神」，是否針對港澳台設獨立專法，進一步強化同等待遇，並持續在對台胞、台企的執業、投資範圍放寬，都是台商朋友期待的。

▲兩岸關係緊張，對台商來講既尷尬又擔憂。（圖／記者湯興漢攝）

談到切實的獲得感，雷柏特（南通）實驗室系統工程有限公司董事長王楚平表示，過去台資企業較難與陸校進行產學合作，去年開始逐漸「開綠燈」，他也有不少台企客戶因為投入研發，或被評為高新技術產業，成功獲得補助。

但他也強調，大陸產業結構轉變迅速，許多陸企在研發投入資金、公司規模上都相當驚人，因此台商若要在新一波的轉型升級中成功，還需要仰賴自身努力。

而位於上海閔行，從紡織工廠轉型的麥可將文創園區則在去年，因為惠台措施和上海當地政策均有支持台資文創業發展，獲頒兩岸青年創業基地、申請成為3A級景區等，麥可將文創園區總經理連泰瑞表示，惠台措施中不少都是與文創產業有關，加上上海本地的文創50條，提供了他們很多想像。

▲上海麥可將文創園區總經理連泰瑞正講解園區企業。（圖／記者陳政錄攝）

南通市台協會長劉璟芳指出，轉型升級和中美貿易爭端，對台商的影響都很大，因此惠台措施中包括於服務業等領域對台資企業放寬，鼓勵參與政府採購、一帶一路等，都對台商轉型「開闢出了一條路」，而未來最重要的是如何更好的貫徹落實，可以說是「每一條都很重要」。

▼南通台協會長劉璟芳。（圖／記者陳政錄攝）

