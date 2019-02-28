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31條一周年／學者：大陸政策力度只會加強　不會減少

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▲▼31條惠台政策。（圖／CFP）

▲大陸國台辦去年發布中央層級的31條惠台政策。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦推出《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共31條滿周年，相關惠台措施在兩岸引起迴響，展望今年政策走向，大陸學者認為，在框架逐步建立後，今年將是關鍵的落實、驗收期，但可以認識到的是，未來政策力度「只會加強，不會減少」。

整理去年全年大陸對台三件大事，包括2月28日推出「惠台31條」，促使各地方政府陸續提出具體的落實辦法，以及8月5日金門福建兩地通水、9月1日開放在陸台胞申領居住證等動作不少。在今年初《習五條》發表後，各界亦關注今年陸方對台政策走向。

▲陸居住證享同等待遇　學者李隆生：民進黨限制惠台政策是為選票（圖／翻攝自中國台灣網）

▲除發布惠台措施外，大陸也開放台灣同胞申領居住證，推進同等待遇。（圖／翻攝自中國台灣網）

上海華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯在接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，今年下半年台灣預計將壟罩在大選的氛圍中，對兩岸關係是很大的變數，站在大陸方面的角度，不希望影響台灣的政局，可能更加謹慎。在此之下，是否有大動作還要觀察，但促進人民交流、經貿合作的大勢仍會持續，也會有些補強的可能。

包承柯認為，「現在反而更要聽台灣年輕人真正的需求是什麼、同等待遇的推進方向也會加強」。他舉例，近年不少前來福建、廈門、上海等地就業創業的台胞剛剛過來，生活狀況逐步調整後，家屬也可能過來，措施中包括支持台胞在陸居住生活、協助安排子女就學等，都需進一步的落實。

▲廈門高崎機場推出惠台服務　持台胞證可直接備案走自助通關,大陸機場,大陸通關。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門高崎機場推出惠台服務，持台胞證可直接備案走自助通關。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，包承柯表示，今年的惠台政策走向，可能也會針對發生的問題做出一些總結，討論哪些要走得更好、哪些需要補強，但相信針對加強兩岸人民的交流、對台青的優惠、台商的照顧都是始終存在的，「只會加強，不會減少」。

包承柯也強調，陸方並不希望影響台灣的政局，但對「解決兩岸民間的心理距離」上，政策是始終持續的，不會因為最後台灣同胞投票給哪個黨派，就「多一點、少一點」。

因此包承柯指出，諸如過去兩岸之間推動的23條協議、ECFA等，都是在建立框架，31條也是一個延續，而今後拉近兩岸民眾的心理距離，將是陸方很重要的一個方向，在今年中，可望透過城市交流、人民來往、青創基地的建設推進並落實，並在兩、三年後回看時，取得顯著的成效。

▼大陸惠台APP「31條來了」今年2月27日發布。（圖／ETtoday製圖）▲▼惠台APP「31條來了」。（圖／ETtoday製圖）

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關鍵字：31條一周年,惠台31,惠台APP,惠台31條,國台辦,兩岸,兩岸關係,大陸

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