31條一周年／一手掌握72地惠台細則　「31條」APP上線了

▲大陸官方發布「31條」APP。（圖／「31條」APP截圖）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦今（27日）下午舉行記者會，宣布「31條」APP正式上線。此軟體除了整理大陸各地推出的惠台措施外，還包含影片、問答集等內容。發言人安峰山稍早在例行記者會上介紹，APP集合了大陸25個省區市在內的72個地方落實「31條」的實施細則和最新資訊。

大陸官方在去年2月28日推出「31條惠及台胞措施」，在屆滿一週年前夕，官方舉辦「31條」APP上線儀式，驗收成果的意味相當濃厚。該款APP以名為「融融」的Q版大貓熊作為「代言人」，由於目標鎖定台灣民眾，文字上也拋棄簡體字，全部使用正體字。

▲「31條」APP。（圖／記者曾俊豪攝）

下載APP後，可以發現首頁上方分為「視頻、推薦、發現」等欄位，內容為介紹對台政策、創業台青故事、兩岸文化交流活動，並以影片、圖表、照片、文字等多元方式呈現；下方的「各地、問答」等欄位，則詳細列出大陸各省市區，乃至省以下的縣市所推出的對台舉措。

記者實際操作時發現，在官方主打的「問答」部分，其問題內容涵蓋各種面向，小至「北京市台辦聯絡方式」，大到「平潭這一波政策都聚焦影視合作，便利台灣人生活的嗎？」等等，只要民眾提問，都會有小編解答。

▲「31條」APP。（圖／記者曾俊豪攝）

負責APP籌備工作的海峽兩岸互聯網交流委員會副主任委員吳晨光指出，「31條」APP有三大特點，首先是將其打造為兩岸資訊聚合的平台，為台灣民眾提供優質的兩岸資訊服務；再來則是「權威訊息發布」，會有第一手的訊息；最後為「社區問答互動」，有助於解決台灣民眾對西進大陸的各種疑惑。

來自台灣的中國人民大學中法學院經濟學系主任林承鐸指出，自己到大陸工作多年，在惠台31條公布後，明顯感受到想西進的台灣民眾變多，但過去一年，許多省市區推出自己的惠台措施，訊息太複雜，如今有了「31條」APP，相信能夠有系統、有效率的讓外界瞭解相關政策。

國台辦發言人安峰山在上午的例行記者會，也對「31條」APP有詳細的介紹。他表示，「31條」APP能夠集中展示目前大陸包括25個省區市在內的72個地方落實「31條」的實施細則、最新資訊並解答網友的提問，也是首款提供兩岸資訊服務的權威移動應用平台。

▲「31條」統整72個地方的惠台措施。（圖／記者曾俊豪攝）