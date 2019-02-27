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國台辦推惠台「31條」APP　陸委會：注重包裝不如多做實事

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▲▼惠台APP「31條來了」。（圖／ETtoday製圖）

▲惠台APP「31條來了」。（圖／ETtoday製圖）

大陸中心／綜合報導

「惠台31條措施」即將在28日滿一周年，在大陸國台辦27日的記者會上，中國互聯網協會也發布了一款「31條來了」APP，歡迎台灣民眾下載。對此，陸委會表示，推出APP及樣板宣傳，不如多做實事，實施成果多數言過其實，注重包裝而忽略對台的實質權益保障。

陸委會指出，一年來中國大陸各地方和各部委配合北京促統政策，已推出幾千項配套措施，多屬形式上的政令或法規宣示，相關內容不改其「名為惠台、實則利中」的本質，其「實施周年對我之影響，經多方驗證，並不明顯」。

▲陸委會傳出禁止駐京記者上廣播。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲陸委會針對「對台31項措施」一周年發表評論。（圖／記者蔡浩祥攝）

陸委會表示，2018年公布的「對台31項措施」，大多屬於既有措施或與外資待遇相同之內容，在實施一周年後，雖大陸各地均推出「落實」措施，但仍普遍未能落實執行；據統計，2018年台商赴陸投資金額為85億美元，較2017年減少8.1%，連續3年負成長，諸多台商反映未感受優惠，在陸投資日益困難；2017年台灣人赴陸就業為40.5萬人，持續呈下降趨勢；學生赴陸就業、實習人數及教師赴陸任教均未大幅成長，台生赴陸就讀「高校」3000多人，遠低於赴其他國家留學的3萬多人。

陸委會指出，國台辦改變宣導方式，推出「31條APP」及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反凸顯「惠台」名不副實；事實上，許多台商反映適用上仍有許多困難或無受惠感受，如領取居住證後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」的便利。

對於陸方「對台31項」等相關措施的主要目的，陸委會表示，意在利用片面開放措施深化兩岸融合，意圖拉攏台灣民心、分化台灣內部，以加速兩岸統一進程；但北京宣布不放棄武力犯台、外交打壓、製造兩岸和平發展的人為障礙，再多的融台措施也難以拉近兩岸的距離。

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