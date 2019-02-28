「兩會」經典花絮一籮筐！　記者翻白眼、成龍快閃求饒

▲梁相宜在兩會中翻白眼，瞬間成為網紅。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸第13屆政協和人大2次會議（兩會）將在3月3日和3月5日於北京舉行，由於每次兩會都會擦出許多亮點，因此外界除了關注AI合成女主播外，也相當在意此次花絮。先前曾有女記者在現場「翻白眼」走紅網路，不僅引起網友討論，也讓她的微博粉絲從千人爆增至萬人；另外，成龍為了躲避記者追問，頻頻求饒的畫面也讓人莞爾。

2018年兩會，一名穿紅衣的女記者在「部長通道」向中國國資委主任肖亞慶提問，不過這名記者的提問相當冗長，一旁身穿藍衣的女記者便用左手托著下巴連翻好幾個白眼，隨後轉頭看向紅衣記者，上下打量後一臉厭惡地將頭扭回來，再次翻一個超大的白眼。

據悉，這名記者叫梁相宜，她的翻白眼影像流傳後被公司緊急召回並解雇，沒想到粉絲卻因此爆增，多數人喜歡她直接的個性，梁相宜還就此登上了維基百科成網紅。

▼記者在兩會採訪中，各出奇招。（圖／翻攝自人民網）

另外，為了捕捉到最棒的畫面，許多攝影記者在現場還會利用梯子等工具「長高」，甚至拿出五花八門的攝影神器拍照錄影；部分記者也會在眼鏡加裝鏡頭，讓觀眾體驗訪問者的第一視角，不過有些與會官員和委員卻因為敬業的媒體工作者而吃了苦頭。

2013年兩會時，成龍為了躲避採訪，因此悄悄溜進會場，卻仍被記者發現，他最後求饒放他一馬，「哎，我求求你們了，哎，你們急死我了。」成為一項有趣的花絮。有些記者為了博得台上人員注目，還會將自己扮得相當豔麗，或是把頭髮剃得與眾不同，設法引起注意而問問題。

▼全國政協委員成龍。（圖／中國國家文物局）

去年中國兩會期間也發生一件特別的事蹟，海外列席代表、洪氏太極拳傳承人洪衛國竟然在北京人民大會堂一樓大廳現場表演太極，受到眾多媒體和政協委員的注意。不過，洪衛國這項舉動遭到網友撻伐，認為他在胡鬧，「你是來參政議政的，不是來玩雜耍的。」

此次，今年兩會最大看頭莫過於AI合成女主播，這種AI合成主播的優勢在於可以提升電視新聞的製作效率、降低製作成本。使用者只需要輸入新聞文本，合成主播就能用和真人一樣的聲音進行播報，而在播報的過程中的嘴形、面部表情等也能與真人主播完全吻合，這讓外界感到好奇，也期待見識AI技術的應用。

▼新華社推出全球首個AI合成女主播。（圖／翻攝自新華社）