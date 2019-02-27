「新竹送肉粽」7大禁忌別碰！少年硬闖隔天被帶走…一圖看懂2小時流程

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（資料照片／記者陳以昇攝，下同）

網新中心／綜合報導

以往在鹿港地區較常聽到的「送肉粽」儀式，如今新竹也要舉辦。新竹縣慢速壘球協會理事長范光禮在臉書透露，新竹縣今(27日)晚將舉辦送肉粽儀式，而且已經跟里長確認過，訊息屬實，引起網友討論。

《ETtoday》曾報導【百年習俗「送肉粽」解密 7大禁忌別碰】指出，殊喪葬儀式「送肉粽」原本只存在彰化海線地區，後來山線的彰化市、員林鎮也有，近年更擴及台中市、南投縣和雲林縣。

▲鬼王鍾馗沿街唸咒祭煞「送肉粽」。

送肉粽的法事又分為一般道士與跳鍾馗，鹿港「保真壇」施宣熹道長介紹道士部分，他說，如果深夜11點開始，差不多10點半先開壇、淨壇，請王爺起駕；一名道士搭配數名穿肚兜的「小法」法師，到事發處做小科儀，以草人、紙人代替亡者，是謂「代人」，繩子則代表煞氣，把兩者放到有金紙的紙箱，送出主家（喪家）。他表示，如果亡者在樑上上吊，會取下一部分樑柱，若是門則全拆掉一起送走，以免煞氣留在原地。

如果遇到送肉粽隊伍該怎辦？施宣熹表示，跟著走一段路再閃開，「你要順著祂，旁邊有岔路就走開，曾有年輕人硬闖，隔天就被帶走了。人真的不能鐵齒，就順著走，為何要跟祂強行？」擔任電影《粽邪》顧問的「無爭關聖鍾馗殿」法師許白龍臥雲則說，以正統的鍾馗來說，民眾可攔下鍾馗，他們身上都會攜帶硃砂，在額頭點一下就可離開，「我們今天講一句真的，又不是你害死祂，不用怕成這樣，跟著走就是求個心安而已，基本上就是保持一顆尊敬的心。」

現在只要有送肉粽的消息，時間、地點總會快速在社群網路傳開，讓當地人直呼很害怕。對此，鹿港「保真壇」道長施宣熹表示，只要帶著敬畏的心，「本來就沒有那麼恐怖，都以訛傳訛，只是不要看祂，不要阻礙祂，讓祂順順走出去就好。」

▲送肉粽流程，點圖放大。（圖／翻攝ETtoday新聞雲）

至於送肉粽有7大禁忌，分別為海邊東西別亂撿(可能是相關物)、參加不能戴項鍊(類似上吊意象)、過程中不能脫隊(以免被煞氣跟)、沿途不能叫姓名(以免被煞氣跟)、住家不能開門窗(以免煞氣竄入)、回程不能轉頭看(以免被煞氣跟)、先去拜拜再返家(以免被煞氣跟)。